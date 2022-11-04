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Whoscall來電顯示「死人骨頭」！他接起來笑翻：到底誰回報的

▲▼來電顯示「死人骨頭」！他接起來笑翻：到底誰回報的。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲來電顯示「死人骨頭」，他接起來笑翻。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

記者柯振中／綜合報導

手機軟體「Whoscall」十分方便，可以替使用者過濾來電。不過，一名男子近日接到電話，上方的標記竟是「死人骨頭」，讓他感到困惑，不曉得究竟是什麼電話，後來的真相曝光，也讓不少網友笑翻。

這名男子在「爆怨公社」分享，4日中午時分手機突然接到一通電話，因為有安裝「Whoscall」軟體，後方會顯示來電者名稱，不過看了一眼，卻讓他感到相當困惑，「這是誰回報的啦，笑死。」

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▼這支電話號碼被回報為「死人骨頭」，讓不少人笑翻。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼來電顯示「死人骨頭」！他接起來笑翻：到底誰回報的。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

依據照片畫面，這支電話在「Whoscall」的來電標記當中，被註明為「死人骨頭」，讓人完全無法想像，到底是誰打來電話。男子後續則補充，同事將電話接起後，也確認了對方的身分，原來是某候選人的競選電話。

離奇的標註曝光，有不少人瞬間被逗樂，不禁留言直呼，「瞬間笑了，哈哈哈哈哈」、「這到底是哪一位的競選電話號碼啊。好可憐」、「笑死！看到了反而會更想接欸」、「一定是頻率太高，我曾經在一個早上連續接到同一個人的競選電話三次」、「所以我是邊緣人嗎，沒半個候選人打給我。」

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