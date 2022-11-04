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大溪工藝週「國際工藝交流」　分享台日在地創生經驗

▲2022大溪工藝週「國際工藝交流」

▲文化局長莊秀美表示，2022大溪工藝週主要活動之一，是帶領民眾探訪工藝現場。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立大溪木藝生態博物館(簡稱木博館)舉辦2022大溪工藝週，4日於木家具館舉辦國際工藝交流座談會，邀請日本栃木縣益子町「土祭」策畫人簑田理香女士及其團隊來臺交流，並進行「國際工藝交流座談會」研討地方工藝如何落實生活、傳承以及祭典的推動，期許未來臺、日城鎮職人有更多機會交流，激發更多未來火花！

▲2022大溪工藝週「國際工藝交流」

文化局長莊秀美表示，2022大溪工藝週主要活動之一，是帶領民眾探訪工藝現場，活動邀請了添富木業社、千祥打鐵店、得山坊、協大木器行以及木博館工藝基地5家在地工場，於11月5、6日兩天上午10時至下午4時，開放民眾踏訪，近身了解 木、鐵、漆三種產業的樣貌。近年國內外掀起「打開工場」的風潮，平常未開放、有距離感的工場，在這段期間提供民眾進入工場見學，透過專人的解說及親身觀察，認識工藝產品的製造過程、一睹職人風采。

▲2022大溪工藝週「國際工藝交流」

▲認識日本栃木縣益子町。（圖／文化局提供）

11月5、6日下午1時到6時，木博館工藝基地廣場舉辦工藝市集，設有大溪品牌快閃店，嚴選大溪14位工藝創作者的商品展售，還有7組國內外工藝品牌共同參與，包含遠從日本來的益子燒及漆器品牌漆琳堂。讓工藝美學不只是距離遙遠的昂貴藝術品，大溪工藝週帶你從工藝市集與街角館手作體驗活動，讓工藝之美進入生活中，眾多職人用心手作的日常用品，為生活增添情趣。街角館也推出各式工藝體驗課程，從木藝、陶藝到童玩，讓大家從手作中體驗工藝之美。

▲2022大溪工藝週「國際工藝交流」

擁有200年深厚文化的大溪，具有豐沛的文化創意發展潛力。惟在產業結構變遷的時代環境下，傳統工藝家具等傳產市場雖逐漸萎縮、沒落，但文化局仍持續彰顯大溪傳統工藝文化的努力與魅力！2022大溪工藝週安排來自日本以陶器「益子燒」著名的益子町工藝家及「土祭」策劃人來桃園，進行相關產業參訪交流。

▲2022大溪工藝週「國際工藝交流」

益子町以益子燒陶器聞名，因舉辦三年一次的地方慶典「土祭」，結合陶、農、林三種產業，獲得廣大人氣關注，進而喚起民眾對於傳統工藝的重視，成功地帶動地方傳統產業的復甦。來自益子町的朋友們將實地走訪大溪工場，與大溪在地職人、地方創生團體有深入對話的機會，分享在現今動盪多變的社會發展中，傳統工藝如何能持續傳承的腳步，並成為地方發展的新動能。

木博館自2018年起推動木藝進入國中及國小課程，發展木藝教案並培育種子師資。交流會現場並展陳各單位的教具，包含木博館和在地木藝師合作製作的2款神桌教具箱也將登場。

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