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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怒嗆高虹安「壞女人」　周玉蔻：現世報剛好而已

▲▼王炳忠、周玉蔻北院出庭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者李密／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前被國民黨新竹市長候選人林耕仁指控，讓男友「寄生」國會當自己的公費助理，並疑涉詐領助理費一事，引發爭議，名嘴周玉蔻也引用媒體人投書批評，「職場的資源能為我所用的，都拿來用」是高虹安一貫的思維，助理事件雖尚未定論，不過已經造成社會觀感不佳。4日周玉蔻又再次在臉書大罵高虹安「壞女人」，更怒批「現世報！剛好而已！」

▲▼高虹安今（26日）召開臨時記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲高虹安今（26日）召開臨時記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

名嘴周玉蔻今在臉書上開嗆，高虹安這個「壞女人」愈陷愈深，只有一句話形容：「現世報！剛好而已！」周玉蔻日前也曾引用媒體人孫瑋芒的投書內容，指在高虹安的職業生涯裡，從資策會到鴻海，有長輩緣、得到老闆賞識占盡好處，指高虹安將「利用公司資源，增進個人競爭力」這句話執行地很徹底。

周玉蔻指出，2013年資策會「創業星光計畫」獲勝團隊創辦了科智企業，高虹安是該團隊成員，領取星光計畫的創業獎金，當團隊主要成員陸續離職加入科智企業，唯獨高虹安並未轉職到科智，而留任資策會，在科智經營團隊兼職。2018年跳槽到鴻海之前，則是利用她在資策會出差廣東的機會，與未來的老闆郭台銘共處，接受面試。

周玉蔻在臉書轉貼投書批評，高虹安任用男友李忠庭擔任立委公費助理，出自同樣的思維，「職場的資源能為我所用的，都拿來用。」李忠庭被檢舉在民間的基金會兼職，每月金流多達數十萬元。公費助理另有正職，是否違法，尚無定論，但已造成社會觀感不佳。

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