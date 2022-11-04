男子坐餐車吃餛飩突然被載走　網笑：瞬間變成觀光巴士

記者魏有德／綜合報導

吉林長春一名劉姓男子2日一早前往市集，選定了一輛賣餛飩的餐車準備大快朵頤，不料，當老闆送上還在冒煙的餛飩後，竟發動車輛將準備開始用餐的劉先生一併載走，讓劉先生緊張了一下。經老闆解釋，是城管在驅趕流動攤販，只要移動一下位置便可以停下來讓顧客放心用餐。

▲男子坐餐車遇上城管趕攤販，老闆直接將人載去另個位置擺攤。（圖／翻攝白鹿視頻）

根據《白鹿視頻》影片顯示，劉先生坐在餐車內，桌上的餛飩還冒著陣陣的白煙，看起來相當可口。不過，透過車窗看出去的景色不停在移動，證明餐車當時正在行駛中，讓外界感到十分好奇。

據了解，劉先生上車點好餛飩後，老闆先是無奈的說，「大兄弟要不我拉著你走吧！」讓劉先生好奇詢問，「這是要上哪兒？」老板則回應，「 附近換個地方，這地方不讓人擺（攤）了。」

▲男子剛點好的餛飩還飄著陣陣白煙。（圖／翻攝白鹿視頻）

結果，餐車開動後不久，一轉彎就停下來，距離原先擺攤的位置頂多十幾到二十公尺遠，讓劉先生自嘲的說，「見過餐車跑，但沒坐過（餐）車跑，感覺還挺有意思的。」

影片在網路傳開後，網友紛紛開玩笑地表示，「吃餛飩還帶旅遊，這點子不錯」；「餐車瞬間變成觀光巴士了」；「多少錢一碗，和打車哪個便宜」；「這早餐車也太大了吧！」；「吃著早餐還順便遊覽了」。