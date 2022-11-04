藍委篤定台積電2026後不會在台灣設廠　蘇貞昌困惑：委員別道聽塗說

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌4日出席立法院會並備質詢，立委陳超明質詢時語出驚人，他表示「我給你一個情報，台積電2026年在台灣設廠完畢，就不準備再設廠」，蘇貞昌聽了之前皺起眉頭、滿臉困惑，質疑消息來源並呼籲陳勿道聽塗說，對此，陳超明回應，「可能我情資錯誤！對對對我都是道聽途說，你講的都是真的，我不跟你強辯這些。」

近期台積電是否在龍潭設廠成為焦點，陳超明質詢蘇貞昌時突然表示，「我給你一個情報，台積電2026年在台灣設廠完畢，就不準備再設廠」，陳解釋，因為台積電承受壓力非常大，這有幾點原因，第一、用電將近全台15％，不希望造成民眾缺電情形。

第二，台灣地緣政治關係，隨時發生危險，因此他們也在準備，第三，台積電覺得台灣政府非常不公平，政府補助很多外資企業、高薪拉攏，讓他們覺得不公平，第四，政府把台積電當成樣本，在國際上到處宣傳，政府應該要注意這個情況。

陳超明說明完之後補充，「這個你不用答覆，因為你太會講話，給你了解一下。但這是很正確的，2026年後台積電不打算在台灣設廠。」蘇貞昌備詢時滿臉困惑，並回應，委員這跟台積電負責人的講法不一樣，是哪裡聽來的？

陳超明表示，「可能我情資錯誤！」他指出，很多人都在談相關話題，自己不爭辯，以後事實就會驗證。蘇貞昌則要陳超明別道聽途說，對此，陳超明回應，「對對對我都是道聽途說，你講的都是真的，我不跟你強辯這些。企業有企業的痛苦，你拿他到處炫耀，好了到此為止！」