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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菊感念42年前曾名列AI救援名單　與德國人權訪團論廢死、假訊息

▲▼陳菊邀請德國國會人權委員會訪團交流。（圖／監察院提供）

▲陳菊邀請德國國會人權委員會訪團交流。（圖／監察院提供）

記者杜冠霖／台北報導

國家人權委員會主委陳菊25日邀請德國國會人權委員會訪團餐敘，台德雙方針對假訊息、婦女隱私權侵害等數位人權、廢除死刑、漁工人權等議題進行廣泛意見交流。陳菊也回憶，42年前美麗島事件發生時，她也曾在德國國際特赦組織（簡稱AI）救援之列，自己一直心存感激。

25日人權委員副主委王榮璋、委員王幼玲、高涌誠、蘇麗瓊、德國在台協會代表許佑格及外交部歐洲司副秘書長劉拓等共同與會，討論台灣人權現況以及當今人類面臨的人權議題。

陳菊表示，首先要感謝42年前德國國際特赦組織（簡稱AI）在台灣發生美麗島政治事件時，聲援許多台灣的政治犯，包括她本人在內，都曾在AI的救援之列，她一直心存感激。

陳菊提到，台灣在中國的武力威脅下，仍然堅持自由民主的普世價值，持續地為人權、民主、自由而努力。相信具有相同理念與價值的人會與台灣站在一起，台灣並不孤單，這些支持對台灣的信心與安定非常重要。

訪團團長議員海特（Peter Heidt）表示，此行他們參觀了國家人權博物館，印象深刻，在德國柏林也有一個監獄博物館，這樣的史蹟保存對轉型正義的實現、基本人權的保障是很重要、珍貴的。

台德雙方針對假訊息、婦女隱私權侵害等數位人權、廢除死刑、漁工人權等議題進行廣泛意見交流。陳菊提到，國家人權委員會成立後關注外籍漁工議題，2021年成立「外籍漁工人權專案小組」，召開多場座談會及實地履勘，與政府及民間共同合作，期能持續改善及保障漁工人權，並藉這次機會致贈訪團國家人權委員會所出版的專案報告-「海上人權路」。

陳菊表示，感謝德國國會人權委員會以行動支持台灣，希望未來國家人權委員會不論是在人權事務的推動、或是參與國際人權組織的交流等，都能和德國有更多、更密切的經驗分享及合作，也希望未來能邀請德國人權諮詢委員會、關心人權的專家學者來台訪問。

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