朱學恒控操作網軍「肉搜」高虹安男友　林耕仁陣營嗆告：限3天澄清

▲國民黨新竹市長候選人林耕仁近日火力全開。（圖／記者陳凱力攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料民眾黨對手高虹安，疑似找男友當人頭詐領助理公費，網紅朱學恒昨天晚間直播討論此事。對此，林耕仁競選總部發言人徐維遠今（4）日強調，朱學恒的直播內容嚴重悖離事實，要求朱學恒3日內以相同直播方式，更正上開不實言論，回復林耕仁名譽，否則將委任律師，追訴其民刑事法律責任。

徐維遠表示，昨日晚間開始，包括民眾黨從政黨員在內的網友至林耕仁臉書粉絲專頁留言，指責林耕仁攻擊往生者及其子女等不實言論，經查詢後，發現起因是朱學恒昨天直播時，多次以言語表達並暗指「係由林耕仁操弄網軍側翼肉搜出李姓前助理的家人資訊，並指使側翼攻擊李姓助理已過世之前妻」等不實言論，長達40分鐘許，此有林耕仁粉專截圖及朱學恒前開直播錄影可佐。

徐維遠指出，自己代表林耕仁候選人在此嚴正聲明，林耕仁10月31日記者會，針對高虹安是否涉嫌詐領助理費提出質疑，完全僅針對公領域及攸關公共利益的範疇，從未提及李姓前助理及其家人之任何個人資訊，該等資訊揭露，概與林耕仁無關，請朱學恒切勿未經合理查證，即信口開河，恣意傳播不實之事，並致林耕仁的名譽受損。

徐維遠說，朱學恒身為公眾人物，並為知名的意見領袖，具有相當影響力，自應於發表關於他人之言論前，善盡查證義務，否則難認不具妨害他人名譽的真實惡意，恐已涉相關刑責，敬請朱學恒於三日內，以相同直播方式，更正上開不實言論，以回復林耕仁名譽，否則將委任律師，追訴民刑事法律責任。