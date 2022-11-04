爆高虹安男友在立院「沒健保」　林耕仁秀證據：加班超過40小時

▲林耕仁再爆高虹安男友李忠庭在立院沒健保。（圖／記者陳凱力攝）



記者鄭佩玟／台北報導

新竹市長選戰白熱化，國民黨候選人林耕仁今（4）日再爆，民眾黨候選人高虹安的李姓前助理，是一位在立法院外另有專職的「兼職助理」，報領立法院加班費的時數竟然能到每月40多個小時，還比其他專職助理還要多，林耕仁質疑，「高委員清楚這件事嗎？」批高一如既往的逃避問題，連助理到底是「專職」還是「兼職」，有沒有投保健保都不敢回答，「到底其中有什麼不可告人的秘密？」

林耕仁今天早上舉行舊城區活化的政見記者會，會前針對高虹安事件做出最新回應。林耕仁表示，李姓助理在立法院任職助理「沒有健保」，原因很簡單，因為他無法在立法院投保。依二代健保規定，如同時具有專任與兼職工作者，應以「專任職務的工作參加全民健康保險」。主要工作認定，應以被保險人日常實際從事有酬工作時間的長短為認定標準，如工作時間長短相同時，以收入較高者認定。

林耕仁指出，李姓助理自稱他是「全時段」為高委員接電話工作等，然依健保規定，自然應該以立法院為投保單位，但為何沒有？因為李姓助理實際上有一個更高薪的「全時段」工作，立委助理工作「才是兼職」，至於這個薪資高的專職工作在哪裡？高紅安應該知道。

林耕仁進一步提出質疑，一位在立法院外另有專職的「兼職助理」，報領立法院加班費的時數竟然能到每月40多個小時，還比其他專職助理還要多，「高委員清楚這件事嗎？」

林耕仁也說，自己雖然沒有台大、斐陶斐、沒有辛辛那提留學、沒有資策會培養沒有立委光環，卻是為新竹在地一個默默服務、沒有花俏包裝的六屆議員，憨慢講話但是認真服務，也以中華大學我的母校為榮、以堂堂正正苦幹實幹的國民黨候選人為榮。

▼林耕仁爆高虹安助理加班時數1個月超過40個小時。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁，點圖放大）

