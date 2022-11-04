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砸20億大阪世博「台灣被消失」　國民黨轟被矮化國格：不要去了！

▲▼2025年大阪世博會台灣用「玉山數位科技株式會社」名義參加，立法院國民黨團痛批民進黨政府，愛台、保台到哪去了？吳釗燮、蘇貞昌必須負責。（圖／國民黨提供）

▲2025年大阪世博會台灣用「玉山數位科技株式會社」名義參加，立法院國民黨團痛批民進黨政府，愛台、保台到哪去了？（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

日本2025年將辦大阪世界博覽會，我國政府有意編20億預算參展，卻傳出不能用「台灣」或「Formosa」名義，只能掛名「玉山數位科技株式會社」參加。國民黨團書記長李德維、立委費鴻泰、賴士葆今（4）日召開記者會，批民進黨政府有損國格。李德維說，必須嚴厲要求外交部長吳釗燮、駐日大使謝長廷負起全責，否則就不要去了，「台灣人的20億這麼好花？」

賴士葆首先指出，2010年馬英九政府參加中國上海世界博覽會（世博會），當時花費10億元，且全部是民間贊助，場館名稱叫做「台灣館」，如今民進黨政府則以公費20億預算參加2025年日本大阪世博會，可卻以「玉山數位科技株式會社」名義參與，賴士葆認為，民進黨口口聲聲捍衛國格，結果卻是辱國。

費鴻泰續指，當年馬英九有4項指導，首先，台灣一定要參加；第二，由貿協以民間形式參加；第三，絕對避免國格矮化；第四，政府不出資。他痛批，民進黨政府花20億公帑，名稱卻連中華台北都爭取不到，「吳釗燮、謝長廷、蔡英文你們在鬼混嗎？有損國格、莫此為甚！」

李德維表示，參加世博會是最好的機會來增加台灣的能見度，當年馬政府是以「台北世界貿易中心」之民間名義參加，現在用「玉山數位科技株式會社」。李更轟「蘇貞昌還好意思講增加國際能見度？用玉山怎麼能增加國際能見度？」就連經濟部也覺得委屈，這是外交部一手策畫去日本談，必須嚴厲要求吳釗燮、謝長廷負起全責，否則就不要去了，「台灣人的20億這麼好花？」

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