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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被日本打壓？大阪世博竟「禁台灣字樣」　趙少康怒批：有辱國格

記者詹宜庭／台北報導

我國經濟部編列20億預算出席日本大阪2025年舉辦世界博覽會，豈料卻遭日方回應只能以企業名義參加。對此，中廣董事長趙少康痛批，前總統馬英九執政時，中國大陸舉辦的2010年上海世博，都能有台灣館與台北館，但現在總統蔡英文執政，卻被日本打壓，實在有辱國格。

趙少康表示，經濟部針對大阪世博會編列20億預算，但大阪不只要求我國不可以有「台灣」字樣，僅能以「玉山數位科技株式會社」公司名義參加，甚至館內被要求不能出現任何「台灣」文字與圖樣，這樣花錢有什麼意思？

趙少康指出，馬英九執政時，連中國大陸舉辦的2010年上海世博，都能有台灣館與台北館，但現在蔡英文執政，卻被日本打壓，不只不能有「中華民國」的字樣，連用「台灣、福爾摩沙」都不行，甚至還被要求圖騰、天燈意象都不能出現，這樣的前提接受邀請，實在有辱國格。

「蔡英文不是一再表示台日關係友好嗎？台灣現在連核食都開放了，大阪世博會卻只給『玉山館』這個名稱是什麼意思？是玉山銀行贊助嗎？」趙少康痛批，民進黨政府關係越好就越不敢去爭取，對美國萊豬開放了、軍武也買了，結果不只武器也沒進來，連WHO、ICAO也進不去。

趙少康開嗆，「民進黨不要再畏首畏尾了，該爭取就爭取，台灣館就是台灣館，不是玉山館，身為執政黨，請好好捍衛中華民國、捍衛台灣人民的尊嚴！」

對於相關爭議，民進黨團今日回應，很高興國民黨加入我們陣營，希望以台灣為名參與這些活動，經濟委員會討論預算時也做出決議，要求行政部門以台灣名義爭取台灣館。民進黨立委羅致政說明，台灣並非國際展覽局一員，日本即便和我國關係很好，他也只是承辦單位，「但國民黨願意向主流民意靠攏是正確一步，歡迎國民黨加入我們行列。」

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關鍵字：

趙少康大阪世博

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