染疫411天還是「時陽時陰」！　腎臟移植男成功靠1療法救命

▲男子染疫411天後終於完全轉陰。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者王佩翊／編譯

英國一名男子2020年染疫後，儘管症狀已經消失，但是卻不斷間接性地在檢測中呈現陽性結果。由於該名男子的醫療團隊先前曾經治療一名染疫505天後不幸身亡的病患，因此不敢大意，並向這名男子進行抗體雞尾酒療法，成功讓他在染疫411天後痊癒。

根據《每日郵報》報導，英國一名59歲男子在進行腎臟移植後，免疫系統大幅降低，但卻在2020年12月不慎感染新冠病毒。確診一段時間後，他的新冠症狀雖然已陸續消失，但是檢測結果卻時陽時陰。醫師透過分析該病患體內帶有病毒菌株的基因，發現他仍處於「被感染」的狀態。

醫療團隊最終對他使用抗體雞尾酒療法，注射中和抗體，成功地讓他在2022年1月擺脫新冠病毒，在染疫411天後正式痊癒。事實上，同一個醫療團隊先前曾經治療過另一個長期感染的案例，該名男性在染疫505天後，最終不幸病逝。

不過根據刊登在醫學雜誌《臨床傳染病》的研究結果指出，由於新冠病毒不斷變種，因此注射中和抗體的雞尾酒療法現在基本上已無效。專家指出，新變異株對於目前在英國與歐洲可用的所有抗體療法都具有抗藥性。

醫師表示，部分免疫系統較弱的人仍有重症化與持續感染的風險，免疫系統較弱的患者染疫後很難恢復，這也代表病毒藏匿在他們體內的時間更長，足以在身體內發生突變，並衍生出新的變異株，再將變異病毒傳給他人，而部分專家也認為，這是Omicron出現的主要原因。

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