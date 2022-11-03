EUA保住了！食藥署專家會議14人同意高端疫苗具有保護效益

▲EUA保住了！食藥署專家會議確認高端疫苗具有保護效益。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛生福利部食品藥物管理於今（3）日召開高端疫苗保護效益評估專家會議，就高端疫苗整體保護效益報告、國內某醫學中心資料庫分析報告、以及全國性預防接種資訊管理系統與傳染病通報系統資料庫之大數據資料，顯示接種高端疫苗對於預防中重症、死亡具有保護效益，因此專家會議一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益。與會專家出席15人，主席不參與投票，14人同意，0人不同意。此結果也代表高端疫苗EUA保住了。

因應新型冠狀病毒疾病疫情防疫需求，食藥署於去(110)年7月30日依據藥事法第48條之2，有條件核准高端疫苗之專案製造，另要求於專案核准期間須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送疫苗保護效益（effectiveness）報告。

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高端公司於今(111)年7月27日檢送疫苗保護效益報告，經過專家會議審查，建議補充提供針對年長者、重症、死亡保護力資訊，該公司已於10月28日完成補件，食藥署再次召開專家會議審議。

經分析18-64歲國人接種各廠牌之疫苗組合之中重症及死亡情形，顯示接種高端疫苗的國人，相較於接種AZ、BNT、莫德納疫苗或其他混打組合，其對於預防中重症、死亡的保護效益相近，又相比未接種疫苗者，亦均有達到預防中重症及死亡的保護能力。

另外，在65歲以上的年長者族群，亦可觀察到相同的保護效益結果。基於真實世界接種結果之實證資料，可佐證高端疫苗具有保護效益。

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