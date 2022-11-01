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一票人都用錯！出借全新印泥「慘毀容」　他曝正確用法：別插進去

▲原PO的印泥慘況。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO的印泥慘況。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

印章要先沾印泥或印台，才能蓋出顏色，不過兩者的使用方式其實有些許不同。近日就有網友發文表示，他才剛買一個新的印泥，想不到就被廠商妹妹摧殘，「不說了我去壓平印泥！」然而貼文曝光後，一票網友也坦言自己並不知道正確用法，「我就是壓好壓滿的那個」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，直呼「這是印泥不是印台！」要使用印章的時候，並不需要插進印泥裡也能沾到顏色。他透露這是全新尚未使用的印泥，結果才借廠商妹妹使用，就被狠狠摧殘。

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原PO表示，除了印泥是新的之外，印章也是新的，結果現在印章的縫隙都是印泥，他還得花時間挖出來，「不說了！我去壓平印泥」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文曝光後，不少網友則驚呆，「所以它到底要怎麼用」、「我也不會用耶，以前用過一次，也是印章卡泥，就再也不用了」、「弱弱的請問一下，該如何使用」、「所以這是要怎麼用？我都是壓好壓滿的那個」、「所以這只要輕輕碰一下就可以了嗎？不用壓嗎」、「我也會塞進去耶」、「我也是會一直壓下去欸」。

也有些網友回應，「印泥輕輕按一下就好啊」、「印台用習慣真的就會給它直接用力插下去」、「那麼用力幹嘛？輕輕的就好了」、「輕輕的沾不好嗎？我就不懂為什麼有人用印泥喜歡大力壓，壓完之後再用刷子刷印章」、「很多人不會用印泥，每次都要在那邊刷印章」、「反正印泥也是需要定時攪拌的」、「印泥平時也要翻整保養的，趁這個機會弄吧」。

另外也有網友分享，「我新買的印泥，我會用一片紗布，然後把印泥全部包起來，紗布口朝下，再放回印泥盒，壓平，從此我的印泥都不會殘留在印章上」。事實上，使用印泥時，印章只需要輕壓，沾染均勻後即可使用；印泥表面必須保持濕潤，且要避免日曬、存放於陰涼處，如果乾燥則可以加印泥專用補充油。

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