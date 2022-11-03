大甲阻詐終結者！1月阻詐4次擋下246萬　郵局女志工分享4大撇步

▲▼大甲派出所、廟口郵局志工蔡淑娟（右）堪稱是最強阻詐終結者，因為她光是10月份就阻詐4次，成功守住246萬元。（圖／大甲警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

大甲警分局大甲派出所、大甲廟口郵局分行的志工蔡淑娟，憑著敏銳直覺和雞婆個性，在10月份1個月內就成功阻詐4次，幫民眾保住246萬元，堪稱是大甲最強阻詐終結者，蔡憑著多年經驗分享，一旦民眾匯款時神情緊張、資金用途說法反覆、不時察看手機或手機長時間通話，幾乎就是正在被騙，要趕緊報警。

大甲警分局今年7月與轄區41家金融機構組成堅強「打詐大甲隊」防詐聯盟，和銀行行員分享打詐經驗，協助員警阻詐，經統計10月份阻詐成功12件，大甲廟口郵局佔了6件，而志工蔡淑娟個人就有4件，堪稱是「阻詐終結者」。

蔡淑娟最近一次的阻詐案例，66歲王姓女子一早便接獲不明來電指稱，她的郵局帳戶要被凍結了，若要解除須匯款6萬元，王女不疑有他，持著電話連忙趕到郵局，匯款至對方所指定帳戶，所幸在蔡和員警簡民憲勸說下，王才驚覺差點遭到詐騙，打消念頭匯款。

蔡淑娟也分享她的阻詐經驗，或許是正義感使然、雞婆心態，在郵局擔任志工協助民眾填寫匯款單時，若查覺到民眾「神情緊張，對於資金用途陳述不一」、「不時察看手機或手機保持長時間通話」，都會主動關懷詢問，再藉機判斷是否為詐騙案，希望能盡綿薄之力替民眾保住辛苦賺來的血汗錢，不讓詐騙集團輕易得手。

大甲警分局長吳燕山昨天帶著禮品及感謝狀，拜訪阻詐有功的銀行經理、行員及志工，感謝行員機警通報，讓員警第一時間到場處理，避免民眾受騙上當。