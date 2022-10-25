金髮女騎電動車「外送毒」　遇警謊報身份被揪出是通緝犯

▲毒品通緝犯張女謊報身分被識破，在她隨身包內搜出各式各樣毒品分裝包。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局在執行巡邏勤務時，發現一名金髮女子騎著電動自行車，見警時形跡可疑刻意閃躲，盤查時神色慌張，經比對她提供的個資，發現照片與本人差很大，最後查出真實身份，竟是名通緝犯，還在隨身包內搜出大量分裝的各式毒品，懷疑她有販售行為，訊後依毒品罪及毒品通緝移送偵辦，並擴大追查毒品來源。

▼隨身包內搜出海洛因、安非他命及FM2等各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，24日晚間8時許，板橋警分局後埔所警員陳俊宇及潘惠宗在執行巡邏勤務時，在實踐路發現30歲張姓女子騎著電動自行車，看到警方還刻意閃躲，於是上前攔檢盤查，張女停下後神色相當慌張，還支支吾吾地說出自己身份證字號。

▼警方懷疑她騎電動行車外送毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

員警用小電腦輸入個資後，發現建檔照片與張女短髮及輪廓差很大，最後坦承冒用朋友身份，確認真實身份後，發現她是桃園地方法院發布的毒品通緝犯，搜查她隨身包包，竟還藏有海洛因、安非他命、FM2等用夾鏈袋分裝的毒品。

警方懷疑她利用機動性高的電動自行車販賣分裝的毒品，但她矢口否認，訊後依毒品罪移送法辦，通緝部分依法解送桃園地院歸案，並擴大追查毒品來源，及販售的供應鏈。