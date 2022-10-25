　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金髮女騎電動車「外送毒」　遇警謊報身份被揪出是通緝犯

▲▼警方在毒品通緝犯張女隨身包內搜出大量各式毒品，懷疑她騎電動行車外送毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲毒品通緝犯張女謊報身分被識破，在她隨身包內搜出各式各樣毒品分裝包。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局在執行巡邏勤務時，發現一名金髮女子騎著電動自行車，見警時形跡可疑刻意閃躲，盤查時神色慌張，經比對她提供的個資，發現照片與本人差很大，最後查出真實身份，竟是名通緝犯，還在隨身包內搜出大量分裝的各式毒品，懷疑她有販售行為，訊後依毒品罪及毒品通緝移送偵辦，並擴大追查毒品來源。

▼隨身包內搜出海洛因、安非他命及FM2等各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方在毒品通緝犯張女隨身包內搜出大量各式毒品，懷疑她騎電動行車外送毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，24日晚間8時許，板橋警分局後埔所警員陳俊宇及潘惠宗在執行巡邏勤務時，在實踐路發現30歲張姓女子騎著電動自行車，看到警方還刻意閃躲，於是上前攔檢盤查，張女停下後神色相當慌張，還支支吾吾地說出自己身份證字號。

▼警方懷疑她騎電動行車外送毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方在毒品通緝犯張女隨身包內搜出大量各式毒品，懷疑她騎電動行車外送毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

員警用小電腦輸入個資後，發現建檔照片與張女短髮及輪廓差很大，最後坦承冒用朋友身份，確認真實身份後，發現她是桃園地方法院發布的毒品通緝犯，搜查她隨身包包，竟還藏有海洛因、安非他命、FM2等用夾鏈袋分裝的毒品。

警方懷疑她利用機動性高的電動自行車販賣分裝的毒品，但她矢口否認，訊後依毒品罪移送法辦，通緝部分依法解送桃園地院歸案，並擴大追查毒品來源，及販售的供應鏈。

▲▼警方在毒品通緝犯張女隨身包內搜出大量各式毒品，懷疑她騎電動行車外送毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
他肺部兩側全發炎！醫一問才知「防疫錯誤」　慘住院2週
國道一號追撞車禍！他下車慘變「夾心肉餅」
才剛解隔　6歲女童開心重回幼兒園　卻和母魂斷軍卡輪下
兒買房父床戰女房仲！上揉下抓　她嗔：每次刺激都不同
快訊／「牛樟芝大王」吸金30億擴大　檢調第2波約談前高層3人
三峽母女絕命視角曝！　軍卡右前輪輾過雙亡
新北再增16處科技執法！　全路段一次看
小額「洗發票」慘了！　抓到45件獎金全沒收

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

才剛解隔離…6歲女童開心重回幼兒園　卻和母親魂斷軍卡輪下

獨／兩機關監控超大詐騙集團「收網均撲空」　內鬼竟是自己人

快訊／「牛樟芝大王」吸金30億擴大　檢調第2波約談前高層3人

獨／15尊媽祖為他加碼行程！虎尾糖廠媽遶境高雄　信眾淚謝慈悲

三峽母女絕命視角影片曝！軍卡撞倒機車　右前輪推輾壓過雙亡

國道貨車臨停外側道　他下車做這件事…慘變夾心肉餅幸運斷手

新北市再新增16處科技執法　12月1日正式開拍…全路段看這裡

薑母鴨吃上火！台東打群架搬花盆猛砸　網譏：殺手歐陽盆栽？

新北警10個月阻詐4億多元　扣不法金額2億！侯友宜表揚129人

兒買房父竟床戰女房仲！雜貨店內上揉下抓　她嗔：每次刺激都不同

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

儀式感足、霸氣給承諾　中肯分析為何女生暈8+9

金鐘57／陳亞蘭奪視帝..楊麗花虧「胸部太大」XD　背板倒掉超淡定：什麼叫最佳男主角

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

趁女友熟睡幫畫「臉譜」　她起床眼神超凶狠瞪男友

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

才剛解隔離…6歲女童開心重回幼兒園　卻和母親魂斷軍卡輪下

獨／兩機關監控超大詐騙集團「收網均撲空」　內鬼竟是自己人

快訊／「牛樟芝大王」吸金30億擴大　檢調第2波約談前高層3人

獨／15尊媽祖為他加碼行程！虎尾糖廠媽遶境高雄　信眾淚謝慈悲

三峽母女絕命視角影片曝！軍卡撞倒機車　右前輪推輾壓過雙亡

國道貨車臨停外側道　他下車做這件事…慘變夾心肉餅幸運斷手

新北市再新增16處科技執法　12月1日正式開拍…全路段看這裡

薑母鴨吃上火！台東打群架搬花盆猛砸　網譏：殺手歐陽盆栽？

新北警10個月阻詐4億多元　扣不法金額2億！侯友宜表揚129人

兒買房父竟床戰女房仲！雜貨店內上揉下抓　她嗔：每次刺激都不同

抹茶可以幫助美白！「6大驚人好處」專家激推　還能降死亡率

李晨薰兩場先發餅總都有看　經典賽觀察U23業餘3投

台股重返疫前行情　專家：再守不住就回測萬一

我中了！高市府增列10.78億　每月加碼送7000元補助對象曝光

玖壹壹春風認「卡關」　曝「周杰倫豪爽1暖舉」：眼淚流了三天　

一家5口水壩戲水成悲劇！溺水3人獲救　夫妻倆救人雙雙溺斃

手刀開搶！高雄星級飯店18間「三麗鷗主題房」5折　還送免費早餐　

拂曉時分戰備偵巡　陸軍586旅防護關鍵基礎設施

【廣編】低地之王玫瑰河畔31年　全球年度限量發表第二版

桃猿為翁瑋均擬澳職投球計畫　二軍已開始秋訓

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

即／母送6歲女上幼兒園！途中慘遭軍卡撞飛雙亡

撞擊畫面曝！雙載機車貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

妻女慘遭軍卡輾斃　他崩潰：怎麼會沒看到

三峽母女遭軍卡輾斃　肇事上兵嚇壞：對不起

醒來胸部被黏貼布　她看完紙條發毛急報警

貨車翻覆疑載晶片　罕見4輪朝天吊離

2果樹被噴藥枯死埋殺機　兇嫌母曾勸：當賠錢算了

亡夫託夢「身體很痛」　長子拿走爸爸部分骨灰挨告

母伴6歲女兒上學遭軍卡撞死　校方哽咽回應

失業男賣3隻鍬形蟲換錢　遭判6月

三峽重大車禍　母女雙載遭軍卡撞擊命危

更多熱門

相關新聞

「最貪調查官」100萬元交保

「最貪調查官」100萬元交保

前法務部調查局航業處基隆站緝毒組長徐宿良與共犯張益祥侵吞毒品，8年不法所得數量高達1億6808萬餘元涉嫌貪污治罪條例，經過年餘的羈押，桃園地院24日裁定徐、張2人都以繳納100萬元保證金後停止羈押，但需限制住居、定期傳送本人面部照片至監控中心(電子報到)、限制出境、出海及接受科技設備監控，期間為8個月。

長期放狗咬貓！20歲浪貓魂斷老家

長期放狗咬貓！20歲浪貓魂斷老家

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

批評耶誕城　林佳龍最沒資格！

批評耶誕城　林佳龍最沒資格！

二級保育類彩鷸現蹤新北市！

二級保育類彩鷸現蹤新北市！

關鍵字：

板橋電動自行車販毒毒品通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

快篩陽不通報！她保證沒到處亂跑　「孫女1句話」全場靜默

身分證中2碼住飯店「每人只要609元」

國泰、好市多分手日定了！聯名卡明年8／7到期　250萬卡友換CUBE

三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

即／母送6歲女上幼兒園！途中慘遭軍卡撞飛雙亡

撞擊畫面曝！雙載機車貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

朴春「身材大一號」近況照曝掀議

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

妻女慘遭軍卡輾斃　他崩潰：怎麼會沒看到

三峽母女遭軍卡輾斃　肇事上兵嚇壞：對不起

《我愛冰冰Show》出大包！遭控侵版權

更多

最夯影音

更多
鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！
魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面