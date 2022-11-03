快訊／新北議員貪汙不入監...嗆「找不到我」　檢火速開拘票逮人

▲新北市議員金中玉不入監，檢方火速開出拘票，要將他拘提到案。（圖／翻攝自金中玉臉書）

記者陳雕文、戴上容／新北報導

10名前、現任台北縣議會議員嫌收賄詐領補助費，依違反《貪污治罪條例》 「職務上行為收受賄賂罪」判刑定讞， 3日早上10點入監執行，有3人未報到，記者致電給未報到議員金中玉，他竟語出驚人說：「你們找不到我的！」；檢察官稍早於下午1點鐘開出拘票，要新店分局立即將他拘提到案，目前警方已派8員於服務處、住家尋找金中玉，但仍未找到金中玉本人。

「賣預算回扣案」在纏訟18年後，上月27日最高法院駁回上訴，全案定讞。遭判刑定讞的10人裡，高敏慧（現任）、楊寶猜、王淑惠（現任）各判刑5年；吳天麟判刑6年5月、顏世雄判刑3年6月、何淑峯（現任）判刑4年10月；呂世喜、宋進財均判刑4年、金中玉（現任）判刑3年10月，徐陳麗華判刑4年10月，這些議員都須入監服刑、褫奪公權。其中何淑峯與金中玉兩位議員已登記參選連任，也將遭撤銷候選人登記。

目前共7人已報到，而未到的3人分別是金中玉、呂世喜、顏世雄，其中呂世喜開刀住院中，因此請病假，至於金、顏直到中午都沒出現，記者致電金中玉，他稱自己正跟律師在一起，後續由律師全權處理，且今天不打算報到，還表示「你們找不到我的」並稱「如果可以有一點機會翻轉這一切的話，我都盡量委託律師處理。」

稍早，新北地檢署檢察官於下午1點鐘左右開出拘票，要求新店分局將金中玉拘提到案，目前警方已派2小隊共8員警於議員金中玉服務處、住家尋找金中玉。

地方人士則說，金中玉在2019年下午5時許，步行欲返回新店區寶元路一段服務處時，就曾遭52歲男子史易鑫從後方持棍棒攻擊至少13下，所幸未危及生命，該案疑似建案開發糾紛有關，金中玉可能得罪不少人，擔心入獄後的生活不好過，因此才不報到；警方目前還沒找到金中玉本人。