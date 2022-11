香港財長：跟港元對賭「那你注定會輸」

▲香港財政司司長陳茂波。(圖/CFP)



記者蔡紹堅/綜合報導

香港財政司司長陳茂波3日表示,政府非常重視確保香港的金融穩定及安全,而且港元採取聯繫匯率制度,「如果你跟港元對賭,那你注定會輸,正如早前有美國對沖基金經理再次看錯港元。」(If you bet against Hong Kong dollar, you are bound to lose)

陳茂波在「國際金融領袖投資峰會」上致詞,他說,在聯匯制度下,港元兌美元匯率會保持在7.75至7.85的區間,當港元觸發兌換保證,金管局就會入市干預,銀行體系結餘升跌將推動利率調節,讓市場找到平衡,「香港外匯儲備規模高達4300億美元,相當於本港貨幣基礎的1.7倍。」

陳茂波提到,政府對香港銀行業有不少資本要求,並對業界進行壓力測試,確保銀行運作良好,目前銀行的資本充足率等要求都高於國際標準,特定分類貸款比率亦低,「若有監管需要,將會果斷行動。」

陳茂波並強調,港股市場近期較為波動,有人呼籲政府採取行動,但經分析及審視後,市場暫時沒有需要擔憂的地方,「香港作為國際金融中心,具有深度的流動性極高透明度等優勢,是亞洲最佳的國際金融中心。」