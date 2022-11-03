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香港財長：跟港元對賭「那你注定會輸」

▲▼香港特區政府財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波3日表示，政府非常重視確保香港的金融穩定及安全，而且港元採取聯繫匯率制度，「如果你跟港元對賭，那你注定會輸，正如早前有美國對沖基金經理再次看錯港元。」(If you bet against Hong Kong dollar, you are bound to lose)

陳茂波在「國際金融領袖投資峰會」上致詞，他說，在聯匯制度下，港元兌美元匯率會保持在7.75至7.85的區間，當港元觸發兌換保證，金管局就會入市干預，銀行體系結餘升跌將推動利率調節，讓市場找到平衡，「香港外匯儲備規模高達4300億美元，相當於本港貨幣基礎的1.7倍。」

▲▼港幣。（圖／CFP）

陳茂波提到，政府對香港銀行業有不少資本要求，並對業界進行壓力測試，確保銀行運作良好，目前銀行的資本充足率等要求都高於國際標準，特定分類貸款比率亦低，「若有監管需要，將會果斷行動。」

陳茂波並強調，港股市場近期較為波動，有人呼籲政府採取行動，但經分析及審視後，市場暫時沒有需要擔憂的地方，「香港作為國際金融中心，具有深度的流動性極高透明度等優勢，是亞洲最佳的國際金融中心。」

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