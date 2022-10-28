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大陸 大陸焦點 特派現場

搭高鐵女兒爆哭！他帶進廁所「30分鐘未出」　列車員破門一看怒了

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▲高鐵上這對「父女」引起關注。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名男子帶著一名6歲女童搭乘高鐵，一開始大家以為女童是男子的女兒，但搭乘期間女童開始大哭，隨後男子把女童帶到了廁所內，30分鐘都沒出來，列車人員察覺不對勁，強制打開廁所門，這才發現驚人真相。

綜合陸媒報導，一名男子帶著6歲女童搭乘高鐵，一開始他們沒有表現出任何異常行為，也沒有帶任何行李，女童一副昏昏欲睡的樣子，該名男子則一直抱著她，當時大家都以為是爸爸帶女兒，沒想到女孩醒來時，便開始大哭起來，且在她「父親」的懷裡不斷掙扎。

男子看到周圍人不斷看向他時，開始有些驚慌，便把女童帶進了廁所，過了30分鐘都沒有出來，列車人員察覺不對勁，強制打開廁所門，發現男子摀著女童的嘴，要她停止哭泣，隨後女童說出了驚人真相，該名男子根本不是她的父親，她也不知道男子到底是誰。

高鐵抵達下一站後，員警立刻對男子進行調查，發現他其實是一名人口販子，他在路上直接綁架了女孩，想把她帶走，因為擔心女孩會一直哭，便給她吃了安眠藥，沒想到女孩在途中突然醒了，並放聲大哭，男子便想把女孩帶進廁所，再餵她吃安眠藥，結果還沒找到，就被列車人員發現，目前男子已被員警帶走，女孩也已送回父母身邊。

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