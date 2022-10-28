搭高鐵女兒爆哭！他帶進廁所「30分鐘未出」　列車員破門一看怒了

▲高鐵上這對「父女」引起關注。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名男子帶著一名6歲女童搭乘高鐵，一開始大家以為女童是男子的女兒，但搭乘期間女童開始大哭，隨後男子把女童帶到了廁所內，30分鐘都沒出來，列車人員察覺不對勁，強制打開廁所門，這才發現驚人真相。

綜合陸媒報導，一名男子帶著6歲女童搭乘高鐵，一開始他們沒有表現出任何異常行為，也沒有帶任何行李，女童一副昏昏欲睡的樣子，該名男子則一直抱著她，當時大家都以為是爸爸帶女兒，沒想到女孩醒來時，便開始大哭起來，且在她「父親」的懷裡不斷掙扎。

男子看到周圍人不斷看向他時，開始有些驚慌，便把女童帶進了廁所，過了30分鐘都沒有出來，列車人員察覺不對勁，強制打開廁所門，發現男子摀著女童的嘴，要她停止哭泣，隨後女童說出了驚人真相，該名男子根本不是她的父親，她也不知道男子到底是誰。

高鐵抵達下一站後，員警立刻對男子進行調查，發現他其實是一名人口販子，他在路上直接綁架了女孩，想把她帶走，因為擔心女孩會一直哭，便給她吃了安眠藥，沒想到女孩在途中突然醒了，並放聲大哭，男子便想把女孩帶進廁所，再餵她吃安眠藥，結果還沒找到，就被列車人員發現，目前男子已被員警帶走，女孩也已送回父母身邊。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 尪躺急診還在跟小三傳訊 人妻罵「剋剩半條命」被她呼巴掌…代價出爐

▸ 阿嬤小額加油20元「洗發票」還把女員工罵哭 網搖頭：誰家老人可帶回嗎？

▸ 女童偷溜進工地玩…90公分鐵條「刺穿下顎」從嘴噴出 奇蹟保住一命