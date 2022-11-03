YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡：天道盟主都能輸贏

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烏鴉涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡：天道盟主都能輸贏

▲▼網紅大亂鬥1／嗆「連鐵霸都能輸贏」　烏鴉索500萬處理費遭告恐嚇取財。（圖／CTWANT提供）

▲「烏惡戰爭」歹戲拖棚的起源，就是4月間Youtuber蛋塔EGGTA上傳的這則踢爆鍋具產地的影片，吸引超過百萬人次觀看。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國際上的烏俄戰爭爆發迄今還未停歇，在台灣也有另一場「烏惡戰爭」在網路上演，起因只是為了一支踢爆「拼鮮水產」炒菜鍋產地的影片，搞得網紅界烏煙瘴氣，多位Youtuber反目成仇，其中人氣很高的「烏鴉DoKa」、「勾惡」不斷在自己的專屬頻道隔空交火，「烏鴉」也搬出多位道上大哥名號，甚至嗆說連天道盟盟主鐵霸他都能「輸贏」，向炒鍋業者索要「處理費」500萬元而被提告恐嚇取財。

「烏鴉」8月1日找上「拼鮮水產」，告知李姓負責人踢爆事件的內幕，暗指這是收錢的業配抹黑影片，直接點名「心正」、「丟丟妹」及「勾惡」、「Bump」等多位踢爆型網紅都牽涉其中，並亮出多位幫派大哥名號，表示他可以代為處理此事，但需要付出代價拍洗白影片，開口就是500萬，李姓負責人當下未置可否，並將過程錄音以自保，之後則向警方報案提告。

「烏鴉」嗆說，「他們一個堂口有沒有60個人，我們隨便一個會都3000人，我們4個會加起來2萬人啊，他是要怎麼跟我們玩？主要是川哥覺得…意思意思拼鮮也拿300出來，更何況所有證據指出都是心正的問題，偽證、還先攻擊人家，罵人家兒子是智障…我們誰都不怕，就怕3個人，宋哥、川哥、iho哥、就是我們直屬的…哪怕是鐵霸哥，我們都先輸贏再說…」。

▲▼網紅大亂鬥1／嗆「連鐵霸都能輸贏」　烏鴉索500萬處理費遭告恐嚇取財。（圖／CTWANT提供）

▲踢爆型網紅「烏鴉」（左）8月時「亂入」蛋塔與拼鮮水產的影片爭議，被拼鮮的李姓負責人（右）告上警局，指他涉及恐嚇取財。

這起事件起因於今年4月間，以分享開箱、實測料理為主的Youtuber「蛋塔EGGTA」在頻道上傳一則踢爆直播主的影片，指出直播主「拼鮮水產」販賣的鍋具號稱「德國設計、德國專利、台灣製造」，卻疑似是從大陸進口加工，有標示不實、欺騙消費者及消費台灣價值的疑慮，雖然遭到對方否認，但影片觀看數字持續上升，成功吸引網友關注，5月時蛋塔甚至又製作新片追打「拼鮮水產」。

據了解，蛋塔的影片上架後「拼鮮水產」除在直播間澄清，對外界則採冷處理，並透過北部友人「蘭小明」幫忙調解，但這時擁有百萬粉絲的踢爆型網紅「烏鴉」卻突然介入。

其實「烏鴉」的Youtube頻道從去年12月底就停更，粉絲敲碗卻等不到他發新片，不過今年8月23日他終於又上架影片，除了解釋這段時間的沉潛，也聲援Bump解救柬埔寨台人事件，影片中還槓上民進黨政府，直說「有爆料就收」，另外他還開嗆「勾惡」，指出因「勾惡」與館長吵架事件波及到他，坦言雙方其實一直以來都不熟，「打死不相往來」，最後還預告要籌設媒體公司，維護社會公義，因此開啟頻道功能，接受網友「抖內」，殊不知這就是「烏惡戰爭」的導火線。

▲▼網紅大亂鬥1／嗆「連鐵霸都能輸贏」　烏鴉索500萬處理費遭告恐嚇取財。（圖／CTWANT提供）

▲烏鴉的YT頻道停更一段時間，8月上架新片即在片中diss勾惡，雙方在YT上互槓、大開副本，引發「烏惡戰爭」。

8月30日「勾惡」拍片回擊，針對「烏鴉」的說法，他秀出過去2人對話的錄音檔，指出「烏鴉」是個慣用正反手法的雙面人，並習慣性的撒謊造謠，並從「烏鴉」年初炒虛擬土地跟NFT時與他對話的錄音，透露出「烏鴉」有藉著百萬網紅聲量「割韭菜」的企圖，藉著爆料來反制「烏鴉」對他的抹黑。

自此雙方大打空戰，影片連發，9月18日「烏鴉」更新影片，片中的他略顯憔悴，自爆財務出狀況，其實已經破產1年，身心狀況也不好，並反駁「勾惡」對他的指控，表示虛擬土地跟NFT都沒做成，也沒有粉絲被騙，「勾惡」不只偷偷錄音，還以剪輯方式變造，斷章取義東拼西湊，營造出他是壞人的形象，影片後段又扯到「拼鮮水產」欠賭債，他找上對方只是為了證實誰是好人、誰是壞人，言詞內容都是「套話」而已。

「拼鮮水產」原本以為事件已經落幕，李姓負責人看到「烏鴉」影片上架後自認遭污衊，直接前往轄區泰和派出所提告「烏鴉」涉嫌恐嚇取財，而「烏惡戰爭」引發網友討論，又再刺激相關影片點閱率，蛋塔最初的踢爆影片已經破100萬人次觀看，據悉也有消費者對「拼鮮水產」提出告訴，李姓負責人除了在自家臉書公布錄音檔、拍攝工廠影片澄清外，也對蛋塔、丟丟妹及網友提出妨害名譽告訴，目前都在程序中，他不多做回應，靜待司法調查。

本刊記者試圖詢問烏鴉，希望他能就這段時間引發的爭議表達意見，但在截稿前仍未能取得回應。

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