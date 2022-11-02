教師沒打3劑「周周快篩」惹怨　王必勝：下周討論解除24職類3劑令

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，11月14日起確診者居家照護縮短為5+n，但卻有24類人仍遭三劑令管制。有教師團體就抗議政策擾民，師生不平等。對此，指揮中心指揮官王必勝表示，下周會研議24類職業人三劑令是否能夠進一步開放，「教師也包含在內」，會盡快做相關討論。

開放國門後，國內防疫政策持續朝恢復正常生活方向進行，確診者隔離7+7已經將於11月7日放寬，後7天快篩陰性就可解除自主健康管理，指揮中心專家會議今（2）日上午開會討論確診者前7天隔離是否縮短，下午宣布結果。

指揮中心醫療應變組羅一鈞說明，專家建議居家照護者確診隔離5天之後，進行自主健康管理到自行快篩陰性，或者解隔日7天（5+n；n=0~7）；也建議要晚於11月7日各種措施鬆綁新制。

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王必勝補充，縮短隔離天數11月14日起實施，5+n制度不是5+0，因為後面0~7天都有可能，意思是隔離完5天之後，快篩陰性後面就不用自主健康管理，如果一直無法測出陰性，都是陽性，7天也可以解除自主健康管理。

目前受三劑令管控的職類以經濟部9項最多，包括美容美體業、大型餐廳與婚宴場所等，教育部與衛福部也分別有8項、6項，包括高級中學以下學校教師、長照機構工作人員等，仍受三劑令限制。

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