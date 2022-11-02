Omicron BF.7變種病毒流竄　山西3天新增461例感染者

▲山西運城民眾購買蔬菜及生活用品。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

山西自10月30日起，新冠疫情突升溫，直至昨（1）日止，3天內共新增461名感染者，包括41名確診者及420名無症狀感染者。根據山西省疾控中心技術分析，本輪疫情中，在忻州市繁峙縣砂河鎮病毒基因測序為Omicron BF.7變種病毒，與內蒙古自治區9月28日以來出現的疫情病毒基因為同一系列，同時也是在山西首次發現。

▲醫護人員深夜替民眾進行核酸檢測。（圖／CFP）

《中新網》報導，據山西省衛健委網站消息，2022年11月1日0至24時，新增本土新冠肺炎確診病例24例，新增無症狀感染者112例，現有在院隔離治療557例，累計追蹤到密切接觸者51459人（含境外輸入病例密切接觸者）。當日解除醫學觀察423人，尚在醫學觀察的密切接觸者9728人。

Omicron BF.7是BA.5.2.1.7的縮寫，被認為是Omicron BA.5變種病毒株衍生的第三代亞型，本質上是屬於Omicron BA.5的進化分支。相較之前的變種病毒，Omicron BF.7傳播速度更快、傳染力強，再加上隱匿性高且代際間隔更短（指從病毒感染一個人，到此人又能夠感染別人的時間長度），極易造成大範圍擴散傳播。

除忻州市繁峙縣的BF.7疫情外，山西朔州市朔城區也出現小規模密集性傳播疫情，朔州市第四中學14名在校學生及2名在校老師的檢測結果為陽性，讓當地的家長十分擔憂。由於當地中小學現已停課，第四中學的疫情代表停課的時間還會繼續延長，短時間內難以復課，對學生學習上影響甚巨。