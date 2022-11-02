7+n改5+n「轉換期天數怎麼算？」　王必勝解答：以確診日為準

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

確診者隔離確定縮短！中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（2）日宣布11月14日起實施5+n措施，確診者居家照護縮短為5天，隔離期滿快篩陰性可以提前解除自主健康管理。不過現行仍然是7+7，11月7日起7+n，相關制度如何轉換，王必勝說，依照確診日判斷。

開放國門後，國內防疫政策持續朝恢復正常生活方向進行，確診者隔離7+7已經將於11月7日放寬，後7天快篩陰性就可解除自主健康管理，指揮中心專家會議今（2）日上午開會討論確診者前7天隔離是否縮短。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變組羅一鈞說明，專家建議居家照護者確診隔離5天之後，進行自主健康管理到自行快篩陰性，或者解隔日7天（5+n；n=0~7）；也建議要晚於11月7日各種措施鬆綁新制。

王必勝說明，縮短隔離天數11月14日起實施，5+n制度不是5+0，因為後面0~7天都有可能，意思是隔離完5天之後，快篩陰性後面就不用自主健康管理，如果一直無法測出陰性，都是陽性，7天也可以解除自主健康管理，而自主健康管理期間可以外出。

至於何時適用哪種措施，王必勝說，歷來政策調整都是依照確診時間，11月6日以前確診的人要進行的是7＋7，11月7日至13日確診就是7+n，11月14日確診則是改成5+n。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！