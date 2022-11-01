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台南防風林狗啃屍命案「胸前有凹洞」　解剖發現穿刺傷

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方並未發現槍傷，死因疑點重重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲檢察官會同法醫相驗後，為釐清吳男死亡原因及死亡方式，下午立刻進行複驗解剖，死者父親及小媽都到場協助調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南41歲吳姓男子遭人殺害，棄屍於台南市安南區北汕尾一處防風林中，屍體還遭野狗啃噬，1日檢察官會同法醫相驗後，為釐清吳男死亡原因及死亡方式，立刻進行複驗解剖，發現死者右胸有穿刺傷，林嫌依殺人及槍砲罪嫌向台南地院聲押。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，檢察官1日上午相驗吳姓死者雙手手掌不見，左腳及右手前半段僅剩骨頭，右胸有1處凹洞，外觀看不出有明顯彈孔傷口。由於林嫌稱係開槍射殺吳男，為釐清吳男死亡原因及死亡方式，檢察官決定複驗解剖。檢察官下午複驗結果吳姓死者右胸處係穿刺傷。

林姓被告經檢察官複訊後認所犯為殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例重罪，有勾串共犯及逃亡之虞向法院聲請羈押，另謝姓被告3萬元交保。

▲檢察官會同法醫相驗後，為釐清吳男死亡原因及死亡方式，下午立刻進行複驗解剖，死者父親及小媽都到場協助調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

1日下午檢察官會同法醫進行複驗解剖，吳姓死者的父親及小媽到市立殯儀館，死者的小媽說，她與死者父親結婚10幾年，死者幾乎沒與家裡聯絡，完全不知道死者在外面的狀況。

▲檢察官會同法醫相驗後，為釐清吳男死亡原因及死亡方式，下午立刻進行複驗解剖，死者父親及小媽都到場協助調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳父表示，吳男幾乎沒與家裡聯繫，完全不清楚在外面的狀況，吳男上個月才出獄，吳父還帶他去買衣服，接到警方的電話，一開始還以為是輕生，警方也都不講，後來才聽說是因為毒品糾紛，凶嫌認為他兒子係「抓耙仔」，因而痛下殺手。他的兒子機車是放在北安橋下，懷疑係在那被林嫌駕車押走，並殺害後棄屍防風林內。

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方並未發現槍傷，死因疑點重重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，10月31日上午10時許，有民眾在北汕尾一處防風林中發現野狗群聚，好奇前往查看，驚見野狗竟在啃屍體，嚇得趕緊報警，警方到場後立刻拉起封鎖線，並加強擴大搜查，在100公尺外廢棄蚵殼堆，發現黑色手提包，內有改造手槍及改造子彈數發。

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方並未發現槍傷，死因疑點重重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

31日下午3時許，涉案的50多歲林嫌向警方自首，並供述案發過程。初步了解，林嫌從事屠宰業，長期吸食毒品，與死者41歲吳男曾發生毒品糾紛，10月29日2人相約談判，過程中一言不合爆發口角，林嫌憤而持槍射殺吳男，隨後將他棄屍在防風林。警方查出，林嫌與死者談判過程中，有2名林嫌友人在場，警方傳喚2人到案，2人都否認涉案，稱他們係陪林嫌找死者談判，並不知林嫌會殺害死者，事先也不知情。

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方並未發現槍傷，死因疑點重重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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