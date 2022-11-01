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2手掌不見！屁股被野狗啃食　男遭槍殺棄屍防風林...身上竟無槍傷

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方並未發現槍傷，死因疑點重重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區北汕尾防風林啃屍命案，檢警相驗發現死者吳姓男子左腳、右手及左手前半段僅剩骨頭，可說慘不忍睹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區北汕尾有蚵民意外在一處防風林中，發現一群野狗啃咬屍體，台南市警三分局到場後，發現該名吳姓男子屍體疑遭野狗啃食嚴重，並在附近尋獲一把改造手槍及子彈數發，一名林姓男子主動自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者。檢警1日上午進行相驗，死者身體外觀，包括左腳、右手及左手小臂僅剩骨頭，簡直是慘不忍睹。

據市警三分局指出，警方到達現場時死者趴臥在地，死者身上有撕咬情況，雙手及腿部有被啃咬情況，雙手手掌都不見，部分大腿肉及屁股肉缺失，懷疑是被野狗咬走。

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方並未發現槍傷，死因疑點重重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，10月31日在安南區北汕尾一路防風林，經民眾發現倒臥的吳姓男子，檢察官相驗後為釐清吳姓男子死亡原因及死亡方式，及在現場附近所查扣的手槍、子彈是否與本案有關，將擇日進行復驗，並積極偵訊相關涉案人，檢察官相驗後，初步發現吳姓男子外觀，左腳、右手及左手前半段僅剩骨頭。

市警三分局指出，10月31日上午10時許，有民眾在北汕尾一處防風林中發現一群野狗聚集，好奇上前查看，竟見狗群竟在啃食人類屍體，嚇得急忙報警，警方到場後立即拉起封鎖線，並加強擴大搜查周邊可疑人事物，在1百公尺外廢棄蚵殼堆，發現黑色手提包，內有改造手槍及改造子彈數發。案發後第一時間，警方立即成立專案小組，召開專案會議，調閱相關跡證分析查訪，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方並未發現槍傷，死因疑點重重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

就在警方正在調查時，31日下午3時許，1名50多歲林姓男子主動前往警局自首，並詳細說明案發過程。警方初步了解，林嫌從事屠宰業，長期吸食毒品，與41歲的死者吳男過去曾發生過毒品糾紛，10月29日當天2人約出碰面談判，過程中一言不合爆發口角，林嫌氣不過憤而持槍射殺吳男，隨後將他棄屍於防風林中。

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方並未發現槍傷，死因疑點重重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但警方初步勘查，在死者身上並未發現任何槍傷彈孔，因死者屍體有遭破壞，也不排除槍傷位置在死體被破壞的部位，且警方查出林嫌與死者談判過程中，有2名林嫌友人介入，警方11月1日已將2人傳喚到案，初步了解，2人均表示只是陪同林嫌去找死者談判，並不知林嫌會殺害死者，他們事先不知情也否認涉案。

檢警將對死者吳男進一步刑事複驗，查明死者詳細死因，尚待刑事相驗結果，再針對林嫌陳述內容詳細比對查證，並通知相關涉案對象說明，積極深入偵辦中。

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