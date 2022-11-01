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騎車驚見男騎士「球拍掛胸罩」！她沿路超困惑：怎麼掛上去的？

▲▼男子的球拍上掛著一件女性內衣，讓不少人看傻眼。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲男子的球拍上掛著一件女性內衣，讓不少人看傻眼。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

記者柯振中／綜合報導

出門在外時隨時要注意儀容，以免發生糗事！一名女子日前行車在路上，意外看見前方的男騎士背後掛著「貼身衣物」，讓她十分傻眼，忍不住拿手機拍下，同時感到困惑，不斷思考究竟是怎麼掛上去的。

這名女子在「路上觀察學院」分享，她在外面騎車時，意外看見前方男騎士騎乘共享機車外出，背後還背著運動包，旁邊還有2支羽球拍。

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不過，令人感到莫名其妙的是，男騎士的羽球拍上，竟掛著一件女性的貼身衣物，讓女子不禁開口，「我就跟著他的奶罩騎了幾個路口，一路上想著怎麼掛上去的。」

▼男子的球拍上掛著一件女性內衣，但本人似乎渾然未覺。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲▼男子的球拍上掛著一件女性內衣，讓不少人看傻眼。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

依據照片畫面，男騎士背後的羽球拍握桿從包包內伸出，握桿上還掛著一件藍、白相間的內衣，而男騎士停等紅燈時，並沒有進行處理，而是低頭看著手機，可見對這種狀況渾然不覺。

貼文曝光後，有不少網友笑翻，不禁留言回應，「妳可以跟到終點嗎，拜託」、「到球場拿球排的時候，他要多尷尬」、「可以跟到球場嗎？拜託，想看他拿下球拍的那一瞬間」、「我好想騎到他的旁邊跟他說，欸先生你後面掛了一條奶罩喔。超～想知道他的反應的」、「笑死，感覺是路過樓上掉下來的」、「他如果看到照片，應該想死的心都有了。」

▲▼男子的球拍上掛著一件女性內衣，讓不少人看傻眼。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲有網友自行P圖，推測胸罩掛在球拍上的原因。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

此外，也有人分析，可能是出入陽台時，因為球拍的握桿突出，所以不慎勾到內衣，才會這樣一路「攜帶」，同時自製了示意圖，讓不少人再度笑了出來。

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