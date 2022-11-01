他打籃球狂灌冰水！下秒「臉色發白」倒地：快不行了　醫師揭原因

▲陳榮堅表示，球友打完籃球狂灌冰水，下秒臉色發白，直言自己「快不行了」，最後被送到急診。（圖／翻攝陳榮堅臉書）



記者柯振中／綜合報導

台灣有不少人熱愛戶外活動，不過若劇烈運動完，還是要注意身體狀況。外科醫師陳榮堅熱愛打籃球，某次遇到一名40歲的球友，這名球友下場後狂灌冰水，沒想到瞬間臉色發白，被送到醫院，經過診斷竟是急性心肌梗塞，這也讓他不禁提醒，若有心血管疾病、高血脂或糖尿病等症狀，劇烈運動完立刻喝冰水，恐怕會猝死。

陳榮堅表示，他平時熱愛打籃球，某次在籃球場上遇到一名將近40歲的球友，這名球友剛打完3對3鬥牛，劇烈運動完畢，下場立即狂灌冰水，沒想到瞬間臉色蒼白，直言自己「快不行了」，接著躺了下去。

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後來球友被送到急診室，診斷後竟是急性心肌梗塞，且該名球友還有高血脂的問題，但自己並不知情。陳榮堅提醒，運動時身體的血流會跑到四肢，心臟的冠狀動脈與平時相比，血液會相對較少，若這時灌冰水、冰水會經過縱隔腔（胸腔內兩側肺臟中間的部位，包含心臟、大動脈、大靜脈、氣管等重要器官），如果血管本來就比較狹窄，受到刺激後再收縮，就容易發生心肌梗塞。

因此，陳榮堅提醒，雖然運動完喝冰水很爽，但有些人並不適合這樣做，例如本身有心血管疾病、高血脂或糖尿病，這些患者的身體應對血管收縮的反應較為不好，如我碰到溫差急遽改變，就容易猝死。

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