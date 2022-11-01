調查站職員竊取扣押毒品「市值逾1.6億」　監察院彈劾10名單位主管

▲監察院。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（1日）指出，法務部調查局航業調查處基隆調查站前主任趙天祥、秦少興、鮑宏志、謝發瑞、張益豐及前秘書林東正、桂宏正、謝淑美暨前組長郭章盛、前督察莊國僑等10人，未依法務部調查局規定管理扣押物，使不肖職員多次利用管理漏洞大量竊取該站毒品，殘害國人身心健康，經監委調查後認定違失事證明確，情節重大，監察院今審查通過10人彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

108年11月間，法務部調查局航業調查處（下稱航業處）基隆調查站（下稱航基站）發生6.5公斤安非他命遺失案，經桃園地方檢察署檢察官擴大追查，發現徐宿良（下稱徐員）涉嫌竊取該站扣案毒品。經監委王麗珍、葉宜津、郭文東調查後，發現航基站歷任主管對扣案毒品管理不當、監督不周，提案彈劾。

調查報告指出，航基站於101年11月14日查獲毒品「芬納西泮成分之一粒眠錠劑」，徐員將該錠劑置於該站無特別管理的地下室餐廳後方儲藏室；101年11月某日，徐員利用機會將約3萬顆錠劑攜出交給幫派份子，再於102年7至8月某日，以其他錠劑置回混充。

追究該案成因，發現是時任航基站趙天祥、秦少興主任、秘書桂宏正、謝淑美及組長郭章盛均未依調查局相關規定責成專人、專櫃保管扣押物，也未設置「扣押物保管登記簿」、「扣押物品目錄表」，以及成立檢查小組檢查扣押物保管情形，導致航基站扣押毒品的數量、調借、返還紀錄等事宜，全無紀錄，管理極其鬆散。

調查顯示，該案於101年11月查獲後，徐員遲至103年5月才報請基隆地檢署偵辦，無故延宕1年6個月之久，顯示被彈劾人均未善盡對徐員的監督責任，致無法事先防杜徐員調包一粒眠之犯行，顯有怠失。

此外，徐員曾前後8次掉包其他案件的愷他命。調查指出，航基站先後繼任主任鮑宏志、謝發瑞、張益豐與秘書林東正亦均未依法務部調查局規定，責成專人、專櫃保管扣押物，也未設置「扣押物保管登記簿」、「扣押物品目錄表」，及成立檢查小組檢查扣押物保管情形，使徐員一再利用航基站管理鬆散的漏洞，盜取扣案毒品牟利，總計共調包超過524公斤的愷他命，市價粗估約新台幣1億6800萬餘元。

而被彈劾人莊國僑，在徐員任職期間始終擔任調查局駐區督察，且調查局政風室已通令要求各駐區督察加強辦理扣押物進出庫房、保管登記與例行檢查事宜，然而莊國僑對航基站扣押物管理不周，始終漠視，且沒有主動發覺徐員多次竊取調包扣案毒品，反而二度舉薦徐員陞任幹部，顯未善盡職責，怠忽職守。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸食毒品有害健康！