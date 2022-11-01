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陳時中選票凝聚有限？　游淑慧批「缺少感動力」：只靠抗中保台

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選將至，針對台北市長「三腳督」選情，台北市議員游淑慧31日表示，無黨籍候選人黃珊珊與國民黨候選人蔣萬安皆在大雨中舉辦造勢，令人感動，「但唯一無法讓人感動、只靠意識形態在凝聚選票的就是民進黨候選人陳時中，只要『抗中保台』喊一喊綠營基本盤就來了。」她認為，雖然靠著意識形態凝聚選票很有用，但範圍卻推廣不出去，「因為沒有感動力的擴散。」

日本學者小笠原欣幸日前在臉書預測九合一大選選舉結果，他認為國民黨可望獲得15席、民進黨5席、民眾黨1席、無黨籍1席，其中首都台北市長由國民黨候選人蔣萬安勝選機率最大。對此，游淑慧表示，小笠原欣幸本人雖然沒有到台灣來做實際的田野調查，但他分析的結果跟這一年來各家民調結果差不多。

游淑慧透露，民進黨在年初時已經先自我評估，這次國民黨有機會拿到16席，當時她心想，「怎麼可能！國民黨哪裡去生到16席出來？」不過，讓她驚訝的是，「後來數一數真的有16席。」

游淑慧說，小笠原欣幸預估國民黨可望獲得15席，其中一席大概是指新竹長候選人高虹安會贏，因為年初時全世界沒有人預測到高虹安，所以她認為小笠原的預測結果十分有可看性。

至於台北市選情，游淑慧指出，蔣萬安排名第一是各家民調都有的，可是小笠原認為黃珊珊排名第二，陳時中已經出局了，這跟台灣現在目前的民調相比，也是有點雷同。

游淑慧認為，黃珊珊舉辦的首場造勢大會確實令人感動，尤其同樣身為女性，看到現場雨勢非常大，上台時眼睛睜不開特別有感，而蔣萬安也是在大雨之中成立競選總部，「現在唯一無法讓人感動、只靠意識形態在凝聚的就是陳時中，他不用給人家感動，只要『抗中保台』喊一喊綠營基本盤就來了。」

游淑慧批評，陳時中其實沒有靠讓人感動的願景或人格特質，就只是靠自己深綠的意識型態，「選到最後靠著意識形態凝聚選票當然有用，可是範圍卻推不出去，因為沒有感動力的擴散。」

游淑慧強調，今年投票率很低，低到最後只靠組織拉票與熱情在拚場，看哪一個會獲勝。她舉例，當年柯文哲選台北市長與今年黃珊珊選台北市長一樣，都是靠支持者「熱情」，有熱情就會互相拉票；而國民黨與民進黨則是靠組織催票。

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