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大陸 大陸焦點 特派現場

小偷溜餐館生啃「冷凍雪花牛」又放回去　美女老闆苦笑：這個賊好煩

記者魏有德／綜合報導

重慶一名谷姓小偷近日趁某餐酒館歇業之際，撬開門鎖溜進吧台後方大吃大喝，過程全被餐館內監視器錄下。古姓小偷先是打開冰箱，喝了一口椰奶，隨後將冰箱內的3瓶啤酒放進背包裡。不知是不是餓壞了！古姓小偷竟把冷凍櫃裡的雪花生牛肉拿出來啃了幾口又放回去，也讓看完監視器報警的美女老闆苦笑回應，「這個賊好煩！」

▲重慶一名小偷闖進餐酒館生啃「冷凍雪花牛」。（圖／翻攝重慶廣電）

▲重慶一名小偷闖進餐酒館生啃「冷凍雪花牛」。（圖／翻攝重慶廣電，下同）

《重慶廣電》報導，重慶高新區西永一家餐館遭遇入室盜竊。小偷撬開門鎖進入室內先偷了手機，開冰櫃喝了飲料啤酒。讓人震驚的是，他竟進廚房拿出冰凍的生牛肉，生啃了幾口。目前，犯罪嫌疑人谷某已被警方抓獲。

▲重慶一名小偷闖進餐酒館生啃「冷凍雪花牛」。（圖／翻攝重慶廣電）

這間被盜竊的餐酒館負責人岑小姐表示，上班的時候門已經被打開，調閱監視器才發現這名小偷的荒唐行為，「小偷啃的是店裡燒烤用的雪花牛肉，這個肉比較好，70元人民幣（約308元新台幣）一斤，沒有想到（他）直接拿去生吃耶！」

▲重慶一名小偷闖進餐酒館生啃「冷凍雪花牛」。（圖／翻攝重慶廣電）

當地派出所接獲報案後，迅速逮捕20多歲的谷姓嫌犯。據了解，嫌犯是一無業遊民，他沿著商店街一路走，發現防範不嚴的地方就入室盜竊。谷姓嫌犯供稱，他進入這間餐酒館後就發現很多飲料和食物，便準備大吃一頓。

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