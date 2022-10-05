50萬救命錢被偷！越籍便當店闆娘急報警　狡賊設4斷點難逃警網

▲鄭姓男子趁老闆娘不備之際，偷走裝有50多萬黑色包包逃逸。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市34歲鄭姓男子男積欠債務竟將腦筋動到自助餐越南籍老闆娘身上，假裝訂購便當為由，趁老闆娘進入廚房之際，拿走櫃檯內裝有50多萬元黑色包包後逃逸，狡猾的鄭男還以徒步、搭車方式繞行八德、中壢、平鎮等意圖製遠斷點混淆警方偵辦，但警方以逸待勞直接在其三民路住處埋守，等了12小時後將他逮捕，並起出贓款全案移請偵辦。

▲警方守株待兔在他桃園區住處將他逮捕。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所4日上午10時30分許，接獲轄內某自助餐店老闆娘報案，表示有名男子到店內表示要訂購便當並且需店家幫忙外送，被害人見該男子曾到店內消費數次，以為生意上門，便請他稍等，自己則先到廚房把鍋裡的菜處理好，之後卻發現男子趁空檔把裝有新台幣50餘萬元的背包竊走，因這筆錢是要匯回越南，給表妹家人治病的救命錢，他們都快急哭了！

▲▼並從他口袋搜出贓款。（圖／桃園警分局提供）

警方立即組成專案小組，經調閱監視器畫面，立即鎖定轄內治安人口有竊盜和毒品前科的鄭姓男子進行追緝，專案人員調查發現鄭男以徒步、搭車的方式，繞行八德、中壢、平鎮等地區，意圖製造斷點混淆警方偵辦方向，沒想到員警以逸待勞，在其住處外埋守，鄭男於22時許返家，躺下正要睡覺，馬上被員警逮捕並當場起獲贓款52萬餘元，全案調查後依竊盜罪移請偵辦，越籍老闆娘對於員警在案發後不到12小時內，迅速將嫌犯逮捕到案並追回贓款，表示肯定與由衷的感謝之意。