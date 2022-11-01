22歲女孩按摩後腦中風「四肢抽搐2小時」　醫生勸：這地方千萬別亂按

▲22歲纖瘦女孩突發腦中風，緊急送醫救回一命。（圖／翻攝寧波晚報）

記者魏有德／綜合報導

浙江寧波一名22歲女孩近日突然發生腦梗（腦中風，下同）現象，當她被推進醫院急救時，醫生發現，患者急性大面積腦梗塞，伴隨言語不清，左半邊手腳沒有力氣，急救前四肢抽搐近2小時。經醫師詢問，得知女孩發病前兩天有做過頸部按摩，推測突發性腦中風現象和按摩有關。

▲女孩急性腦中風發生後，四肢抽搐2小時。（示意圖／CFP）

《寧波晚報》報導，患者從出現症狀到就診大概2個多小時。頸部血管CT的檢查結果令人大吃一驚，血管CT顯示患者右側椎動脈重度狹窄，左側椎動脈閉塞。難以想像，22歲姑娘的血管竟會和70歲老人差不多。好在經過一周的後續內科治療後，患者得以康復出院。

22歲的年輕女子，身材也不肥胖，突然發生大面積腦梗塞的情況，引起外界關注。對此，醫生評斷或與女孩發病前做過頸部按摩有關。

廣東中醫院腦內科主任醫師郭建文表示，頸總動脈的平均直徑為1公分，椎動脈平均管徑3至5公釐，其血管管壁分為內膜、中膜和外膜三層，「當受到外力作用或有病變時內膜會分開，在內膜和中膜之間形成一個假腔，由於假腔內血液輸送的速度較慢，很容易形成血栓，進而導致中風、偏癱。」

上海第四人民醫院神經內科朱鑫璞醫師提醒，盡量少做頸部推拿及按摩，「不得不做推拿和美容，不妨用一個軟枕墊在後頸部，降低後仰角度，降低腦動脈受壓迫的可能，減少血管受傷的幾率。」

此外，三高（高血壓、高血脂、高血糖）人群、頸椎病患者和骨質疏鬆、口服避孕藥、偏頭痛、肌纖維發育不良等有頸椎脫位、腦血管病危險因素的患者，要避免盲目按摩，以杜絕突發性腦中風的現象發生。

