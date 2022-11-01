騎車載好市多披薩　她用這神招完好帶回家！6千人讚「生活智慧王」

▲網友分享騎車載披薩神招。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者崔子柔／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）熟食區的披薩是熱門商品之一，但尺寸足足有18吋大，讓機車族常常會苦惱該如何帶回家，就有網友分享，他透過雨衣將披薩牢牢固定在後座，還能避免淋濕，吸引超過6千人按讚。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他先將披薩放在雨衣中間，用下擺將披薩包住，放在機車後座，再反折雨衣上半部把披薩蓋住，最後將袖子塞進車廂固定。

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▲▼用雨衣將披薩包住，最後把雨衣袖塞進車廂內來固定。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文吸引超過6千名網友按讚，並紛紛留言表示，「生活智慧王」、「高手耶，竟然想得出來這種方法」、「我自己騎車去買也是這樣子用，好載又有保溫」、「依照這個疊法，五片起跳沒問題」、「請收下我的膝蓋，感謝啊」、「披薩不能濕人可以濕」。

有網友質疑，是不是騎得快一點一樣會翻，原PO則回應，他平時騎車時速在45至55公里間，用這個方法載披薩回家都很平穩，另也有網友說，用彈力繩載會更方便。