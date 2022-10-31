烏軍聲稱：俄軍發射50枚「巡弋飛彈」　成功擊落44枚

▲烏克蘭聲稱攔截44枚俄軍的巡弋飛彈 。（示意圖／翻攝推特）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭空軍10月31日在Telegram上發文稱，俄軍當天早上向烏克蘭發射了超過50枚巡弋飛彈，對烏重要基礎設施進行打擊，成功擊落其中44枚。

據烏克蘭獨立新聞社報導，基輔州、文尼察州、基洛沃格勒州和波爾塔瓦州傳出爆炸聲，這些地區早已啟動防空系統應對。

RBC.UA新聞網則報導稱，俄軍10月31日早上對烏克蘭實施大規模打擊，烏克蘭多個地區傳出爆炸聲，這些地區的重要基礎設施遭襲。