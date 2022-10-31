　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

烏軍聲稱：俄軍發射50枚「巡弋飛彈」　成功擊落44枚

▲美國將提供烏克蘭「國家先進防空系統」（NASAMS） 。（圖／翻攝推特）

▲烏克蘭聲稱攔截44枚俄軍的巡弋飛彈 。（示意圖／翻攝推特）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭空軍10月31日在Telegram上發文稱，俄軍當天早上向烏克蘭發射了超過50枚巡弋飛彈，對烏重要基礎設施進行打擊，成功擊落其中44枚。

據烏克蘭獨立新聞社報導，基輔州、文尼察州、基洛沃格勒州和波爾塔瓦州傳出爆炸聲，這些地區早已啟動防空系統應對。

RBC.UA新聞網則報導稱，俄軍10月31日早上對烏克蘭實施大規模打擊，烏克蘭多個地區傳出爆炸聲，這些地區的重要基礎設施遭襲。

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！　爆汗大口喘氣
姊姊洋裝梨泰院被扯碎！「突多出黑衣」　她發尋人文道謝
國軍向美購「海馬斯」火箭系統、500枚刺針飛彈　交裝時間曝
詐仔仔嬌妻3447萬！　無良閨蜜現身
快訊／台23線土石流封閉！替代道路有夠遠
爽中40億秒退休買豪宅！　8年後他一句話讓眾人傻眼
快訊／反骨語謙「公開孕肚照」！　直接宣布寶寶性別
快訊／豪雨炸台　土石流警戒再擴大「3縣市96溪流警戒」
快訊／入夜炸雨彈！　11縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

烏軍聲稱：俄軍發射50枚「巡弋飛彈」　成功擊落44枚

憂台灣有事　日本防衛省研議2024年設統合司令官

確認是否恐攻？駐韓美軍現身「梨泰院」　當地傳有毒糖果散播

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

烏軍聲稱：俄軍發射50枚「巡弋飛彈」　成功擊落44枚

憂台灣有事　日本防衛省研議2024年設統合司令官

確認是否恐攻？駐韓美軍現身「梨泰院」　當地傳有毒糖果散播

金鐘男配被隔離「脫光訊愛小三」　正宮插撥查勤下場GG了！

江賢二藝術園區限定開放！30年不賣畫老了才成名　粉絲見本人哭了

梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！爆汗大口喘氣　他曝：連自救都無法

火腿公告王柏融退團　助總：育成約也是機會

【廣編】新生代藝人陳妤與北市學生上「最有趣健教課」　鼓勵女孩男孩暢聊月經！

寂寞覺得冷...柴柴無辜「獨坐沙發」呆愣　媽心疼捨不得出門

梨泰院遇難藝人也遭殃！　傳「名人出現導致推擠釀禍」酸民瘋獵巫

超商「2款冬季人氣美食」回歸了！唐揚雞超多汁　蒜香炸雞丼變飯糰

新北第一選區6搶4　藍綠白爭關鍵一席

孕婦臨盆20分鐘到院車程　警急開道助送醫10分鐘抵達

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

軍武熱門新聞

確認是否恐攻？美軍現身梨泰院

富比世報導：俄軍「第11軍團」幾乎全滅

烏軍稱俄軍傷兵被帶出赫爾松醫院　英國：俄軍快撤了

共軍南海武裝大升級！空拍照曝島上軍備

烏軍聲稱：俄軍發射50枚巡弋飛彈　成功擊落44枚

俄羅斯塞凡堡當局稱遇無人機攻擊　俄國海軍擊退

憂台灣有事　日本防衛省研議2024年設統合司令官

台左輪860無人機擊殺俄軍反裝甲飛彈車　畫面曝

全球軍力排行　台灣名次上升

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

俄通知美將進行核部隊軍演　烏：赫松料爆最激烈戰役

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

超勇烏克蘭坦克「1打10」轟爆整排俄軍戰車

更多熱門

相關新聞

烏克蘭收復失土　發現千具遺體

烏克蘭收復失土　發現千具遺體

烏克蘭政府表示，在近期從俄軍手中奪回失土之中，發現約1000具平民與武裝人員的遺體，其中約半數是在大型墓地中找到，死者包括孩童。

基輔又被轟！俄狂射飛彈　美駐烏大使避難

基輔又被轟！俄狂射飛彈　美駐烏大使避難

俄國控烏無人艇攻擊黑海艦隊

俄國控烏無人艇攻擊黑海艦隊

憂台灣有事　日本防衛省研議2024年設統合司令官

憂台灣有事　日本防衛省研議2024年設統合司令官

確認是否恐攻？美軍現身梨泰院

確認是否恐攻？美軍現身梨泰院

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！自責潰堤

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯外套露車頭燈

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

梨泰院「倖存男緊抱死去女友」哭嚎！男網紅目睹崩潰

梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人！

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面