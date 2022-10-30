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藍鵲紅鼻子鵲寶公益親子同樂會　黃偉哲感謝社褔關懷兒少

▲台南市私立錠嵂藍鵲社會福利慈善事業基金會，支持台南市長黃偉哲推動「照顧弱勢優先」的理念，舉辦「錠嵂藍鵲紅鼻子鵲寶公益親子同樂會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市私立錠嵂藍鵲社會福利慈善事業基金會，支持台南市長黃偉哲推動「照顧弱勢優先」的理念，舉辦「錠嵂藍鵲紅鼻子鵲寶公益親子同樂會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市私立錠嵂藍鵲社會福利慈善事業基金會，支持市長黃偉哲「照顧弱勢優先」的理念，30日下午在東區台南文化中心假日廣場舉辦「錠嵂藍鵲紅鼻子鵲寶公益親子同樂會」，邀請台灣福佑天使家庭協會、天使心家族、台南家扶中心、伯利恆社福基金會等社福團體及小朋友一起到場免費觀看戲劇表演。

黃偉哲市長在社會局陳榮枝局長陪同下，特別到場感謝該基金會對弱勢兒少的照顧，市府副秘書長王揚智、錠嵂藍鵲社福基金會董事長李淑芬、錠嵂藍鵲社福基金會執行長蔡明達、錠嵂保險經紀人南二營業處執行處經理蔡國松、伯利恆社會福利基金會副執行長陳正霖、社團法人台灣福佑天使家庭協會秘書長吳懿貞、天使心家族基金會黃秀如社工督導、南台南家扶中心社工督導楊慧琳等人也出席一同參與，並陪伴兒少一起觀看舞台劇表演。

▲台南市私立錠嵂藍鵲社會福利慈善事業基金會，支持台南市長黃偉哲推動「照顧弱勢優先」的理念，舉辦「錠嵂藍鵲紅鼻子鵲寶公益親子同樂會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

錠嵂藍鵲社福基金會董事長李淑芬表示，由錠嵂保經志工組成的「紅鼻子鵲寶公益劇團」，演出舞台劇「女王的約定」，故事敘述女孩為成就藝術付出的過程，默默地傳遞著正向的觀念，希望能帶給現場大小朋友面對困難的勇氣。李淑芬指出錠嵂於2014年成立社褔基金會後，投入公益擴大慈善量能，並於2019年開始訓練劇團表演志工，將生命故事編排成戲劇，透過紮實的戲劇訓練，演出精彩動人的故事。


目前基金會已陪伴過數千位的孩童、弱勢團體，至今服務人數已達破萬人，期盼透過戲劇趣味及演員幽默的互動，傳遞基金會陪伴兒童的正能量，讓大朋友、小朋友在同樂會現場，更能體會互相關心與分享愛的感受。未來也會以企業回饋大眾的社會責任，一起為社會福利盡一份心，持續深入進行社福關懷。

▲台南市私立錠嵂藍鵲社會福利慈善事業基金會，支持台南市長黃偉哲推動「照顧弱勢優先」的理念，舉辦「錠嵂藍鵲紅鼻子鵲寶公益親子同樂會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長感謝錠嵂基金會對於社會福利都跑在最前端，身心障礙或是發展遲緩兒少外出參與活動較一般兒童有難度，錠嵂藍鵲社福基金會辦理公益同樂會，讓身心障礙或是發展遲緩幼兒有機會外出藉由欣賞音樂、藝術或戲劇等表演，發展自我及建立自信。黃市長進一步指出，今年錠嵂藍鵲社褔基金會持續與深度合作，舉辦與多個兒少服務單位合辦兒少關懷活動，市府期待未來能有更多跨界合作的機會，讓更多孩童一同參與，共同打造兒少友善環境。

錠嵂社褔基金會指出，活動現場提供社服單位到現場設攤，讓民眾認識不同社福團體的服務理念，其中有病友所製作的手工布，培力行銷力，讓社會弱勢的孩子們，有更多機會與民眾交流互動，幫助他們更融入社會大眾，最終的目的是希望讓他們有機會走出去，證明他們跟大家沒有不同、且「一樣優秀」。

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