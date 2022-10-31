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希望旅程慶元旦！花蓮推2天1夜專機+船　迎第一道曙光

▲▼繼2022年花蓮曙光專機成功跨越雲層，欣賞新年第一道曙光，2023年元旦花蓮縣政府再次推出台北飛花蓮曙光專機。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

繼2022年花蓮曙光專機成功跨越雲層，欣賞新年第一道曙光，2023年元旦花蓮縣政府再次推出台北飛花蓮曙光專機。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

繼2022年花蓮曙光專機成功跨越雲層，欣賞新年第一道曙光，2023年元旦花蓮縣政府再次攜手花蓮旅行業者推出台北飛花蓮曙光專機，搭配兩天一夜的「希望旅程」，帶遊客飛上天際，在清水斷崖上空迎接曙光，期盼新的一年運勢也能一飛沖天，元旦當天還有曙光船，在海豚的陪伴下開啟嶄新的一年。

▲▼繼2022年花蓮曙光專機成功跨越雲層，欣賞新年第一道曙光，2023年元旦花蓮縣政府再次推出台北飛花蓮曙光專機。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處長張志翔表示，花蓮擁有遼闊山海美景，最適合在此開啟新的一年，花蓮業者推出曙光專機和曙光船等迎曙光方式，曙光專機為松山飛花蓮兩天一夜的迎曙光行程，乘客將搭乘立榮航空，大約上午6時39分時，從2萬呎花蓮高空欣賞2023年的第一道曙光，同時俯瞰清水斷崖的絕美風景。參加的民眾還可獲得迎曙光專機專屬明信片，寫下期許到花蓮港畔的幸福青鳥郵筒投遞，寄給2023年嶄新的自己。

▲▼繼2022年花蓮曙光專機成功跨越雲層，欣賞新年第一道曙光，2023年元旦花蓮縣政府再次推出台北飛花蓮曙光專機。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼海上迎曙光船班，清晨6點從花蓮漁港賞鯨碼頭出海，在一望無際的太平洋上迎接第一道曙光。

另外賞鯨業者也規劃推出海上迎曙光船班，清晨6點從花蓮漁港賞鯨碼頭出海，在一望無際的太平洋上迎接第一道曙光，從海平面欣賞金黃色的晨曦，在海豚的陪伴下一起迎接日出，幸運的話還可捕捉到鯨魚的身影。

▲▼繼2022年花蓮曙光專機成功跨越雲層，欣賞新年第一道曙光，2023年元旦花蓮縣政府再次推出台北飛花蓮曙光專機。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

民眾想要在花蓮迎接2023年第一道曙光，可向全順旅行社、多羅滿賞鯨、鯨世界等業者訂購遊程；另外也可於11月4日至7日期間前往「2022 ITF台北國際旅展」的花蓮形象館，花蓮縣政府將於旅展最後一天抽出曙光專機元旦來回機票1張。

旅展現場活動豐富，消費滿1000元即可兌換價值200元的花蓮玉里赤科山、富里六十石山的在地農產大禮包，還有近3000份宣傳小禮物於現場發放，歡迎民眾前往台北南港展覽館1館，到花蓮館逛攤位、拿好禮、抽機票！

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