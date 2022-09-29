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生命希望之光　器捐協調師施明蕙、周桂君獲優良器官勸募表揚

▲▼施明蕙器捐協調師獲得第十四屆優秀器官勸募人員，並與周桂君（下圖）協調師雙雙獲得「器官捐贈精彩十年」等獎項。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

施明蕙器捐協調師獲得第十四屆優秀器官勸募人員，並與周桂君（下圖）協調師雙雙獲得「器官捐贈精彩十年」等獎項。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院是花東地區唯一的醫學中心，也是東部唯一能夠進行器官移植的醫院，27年來已完成800多例器官移植手術，勸募近350名器捐者，幫助了超過一千多位病人，為無數等候器官移植家庭帶來重生的機會。資深器捐協調師施明蕙和周桂君榮獲衛生福利部「優秀器官勸募人員」肯定。

衛生福利部9月28日舉辦「第十四、十五屆優秀器官勸募人員暨醫療機構」表揚大會，在器捐勸募領域耕耘超過21年的施明蕙獲得第十四屆優秀器官勸募人員，並與夥伴周桂君雙雙獲得「器官捐贈精彩十年」等獎項。

▲▼施明蕙器捐協調師獲得第十四屆優秀器官勸募人員，並與周桂君（下圖）協調師雙雙獲得「器官捐贈精彩十年」等獎項。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

器官捐贈協調師除了受贈者與捐贈者的資料確認與建檔、協調不同醫療科團隊的移植任務之外，也是院際器官移植的溝通過程中的聯絡人；不僅提供病患家屬器捐相關資源與必要的協助，還包括提供等待者的心理支持。

施明蕙表示，器官捐贈協調師由於需要兼顧多方的平衡，這份工作並不輕鬆，甚至在早期團隊中只有她一名協調師的時候，需要一年365天24小時on call，但她表示「即便花東地區的移植案件數量比不上其他地區，但這是救人的志業，這麼重要的工作不能沒有人來做」。

▲▼施明蕙器捐協調師獲得第十四屆優秀器官勸募人員，並與周桂君（下圖）協調師雙雙獲得「器官捐贈精彩十年」等獎項。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

周桂君表示，身為器捐協調師，自己勸募的不只是器官，更是大家對器官捐贈的了解，器捐團隊也完全尊重家屬的意願。

「我們勸募的不只是器官，還有大家對器官捐贈的了解。」周桂君表示，幾年前，一名十多歲的年輕少女因發生事故受傷而後判定腦死，原先表示要讓女兒捐贈器官的雙親，卻在要簽下同意書前突然反悔；然而捨不得親人離開是人之常情，所以，團隊絕對會完全尊重家屬的意願；若家屬表明不捐，只要還沒進手術房都可以喊卡。

施明蕙表示，在器捐過程中也感謝手術室護理團隊，承擔大體縫合後續的「美容」工作，雖然不是禮儀師，也依然盡力讓捐贈者家屬在最後能見到捐贈者良好的面容和安詳的狀態；希望在整個捐贈結束後，家屬是感到安心的，不是覺得團隊只是想從他們的家人身上拿走器官，而且能夠認知到捐贈過程是莊嚴的，「大家都很感恩、很尊重捐贈者和家屬」。

▲▼施明蕙器捐協調師獲得第十四屆優秀器官勸募人員，並與周桂君（下圖）協調師雙雙獲得「器官捐贈精彩十年」等獎項。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

施明蕙感謝手術室護理團隊承擔大體縫合後續的「美容」工作，盡力讓捐贈者家屬在最後能見到捐贈者良好的面容和安詳的狀態。

花蓮慈院器官移植中心暨東區器官勸募中心自1995年的器官移植小組，2004年通過成為慈濟器官勸募中心，近三十年來，團隊一直是東部器官移植與推動器官捐贈的重要角色。

頒獎典禮上，衛福部次長石崇良特別感謝施明蕙和周桂君協調師在花東地區二十多年來的努力，也感恩花蓮慈院；他指出，在醫療資源相對匱乏的地方有這樣一間醫學中心，以及在醫療和人文方面都這麼專業的團隊，期勉花蓮慈院團隊能夠長長久久，繼續為更多的病人找尋生命新希望。

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