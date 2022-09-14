延續生命希望！花蓮62歲男車禍腦死　家人代捐6器官遺愛人間

▲手術完成之後，花蓮慈院各醫療團隊，雙手合十誠心向捐贈者及家屬道謝。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一場車禍意外，讓六十多歲的阿效伯因創傷性腦出血，導致腦幹衰竭，在家人的祝福下，捐出心臟、肝臟、兩枚腎臟、眼角膜及骨骼、皮膚等器官組織，在花蓮慈濟醫院圓滿助人的心願。

日前，阿效伯在田間農事工作結束後，於返家途中的十字路口，遭到車輛撞擊，當場陷入昏迷。轉到花蓮慈院外科加護病房急救，因外力創傷引起腦出血，腦幹功能衰竭已呈現腦死狀態；阿效伯的女兒，想起幾年前的家族聚會聊天中，父親很認同器官捐贈遺愛人間的觀念，決定遵從父親生前的願望。

阿效伯的大女兒表示，母親先前在花蓮慈院洗腎至少三十年以上，原本有機會可以進行腎臟移植，但考量當時技術以及費用後，打消了移植的念頭，但家人也因此對器官捐贈有初步的了解也很認同，包含母親以及她們姊妹倆都簽署了器官捐贈同意書，雖然父親不曾簽署，但是也曾說過若是遇到這樣的狀況，他願意捐出身上還有用的器官，來幫助更多的人。

▲骨科團隊出動多位醫師取骨骼。

「雖然不捨爸爸的離開，但是，只要有一個病人，因為接受了器官移植，讓他的生活可以重新開始，那我們就是做了一件正確的事情，也希望將這個福分，迴向到爸爸身上。」阿效伯的女兒也說，人生很短，意外與明天不知道哪一個會先到，父親的離開讓她們覺得死亡是不可預期，也無法避免，所以希望獲得重生的病人，能好好的活在當下，珍惜身邊的每一個人。

在完成二次腦死判定後，阿效伯在兩位女兒的祝福下，完成器官捐贈的助人心願。依照器官捐贈移植登錄中心分配原則，阿效伯捐出了心臟、肝臟、兩枚腎臟、眼角膜給振興醫院、中國醫藥大學附設醫院及花蓮慈院的病人，皮膚及骨骼即存放在臺灣國家皮庫、花蓮慈院骨骼銀行，可陸續幫助到更多的人。

▲整型暨重建外科團隊取捐贈者的皮膚。

「謝謝您的大愛。」手術完成之後，一般外科、整形暨重建外科、骨科、手術室、器官移植中心等團隊，雙手合十誠心向捐贈者阿效伯及家屬道謝。阿效伯的女兒紅著眼眶向父親說「爸爸，你辛苦了，我們愛您！」，也感恩醫療團隊圓滿父親的心願。

根據財團法人器官移植登錄中心到2022年09月12日為止的資料顯示，目前等候接受器官移植病人總數為10808人，其中等待心臟215人、肺臟91人、肝臟1076人、腎臟8241人、胰臟92人、腸11人、眼角膜1158人。(參考網站http://www.torsc.org.tw/)

