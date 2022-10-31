涉貪案今開庭！林姿妙3小時後步出法院　「我正正當當」否認犯罪

記者游宗樺、劉人豪／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙等15人涉貪污等案，宜蘭地院今(31日)上午開庭，對於檢方起訴的內容，林姿妙開庭約3小時後步出地院，強調自己正正當當，對案件有信心。

▲宜蘭縣長林姿妙遭控4大罪，步出法院時她強調正正當當。（圖／記者游宗樺攝）

經過約3個小時的開庭，林姿妙約在下午1點半左右步出法庭，面對大批媒體的守候，她簡單的表示謝謝大家，被問到是否會覺得委屈，她說：「我正正當當」，也對案件有信心。另外林姿妙女兒離開時也表示，「謝謝法院給我們公開說明的機會。」



宜蘭地檢署於今年8月23日起訴宜蘭縣長林姿妙等15人，起訴分成4案：第一，羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分。第二，羅東鎮東榮2段98地號地主同意繼續無償出借該土地，作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，導致林姿妙、前立委楊吉雄獲免除重新搭建2020年總統立委大選的競選總部約240萬元利益。

第三，羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜縣府局處違法多階段行政處分。第四，林姿妙、張桂綾特殊洗錢案，林姿妙2018年擔任縣長至今，除了每月3萬元租金收入及15萬元薪資以外，自陳無其他收入，但7844萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當。