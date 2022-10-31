梨泰院生死瞬間！直播主「被路人抓腳」斷氣身旁　淚求：再救一個

記者葉睿涵／綜合報導

南韓梨泰院29日爆發大規模推擠與人踩人意外，導致154人喪命、逾百人受傷。當時人在現場的直播主貝吉特，在網上分享影片，還原了悲劇現場的狀況，形容自己當時「十分害怕」。貝吉特在逃出生天後，不顧旁人勸阻，努力想要救更多人出來，也深獲網友好評，被網友們封為「義士」。

據《朝鮮日報》報導，貝吉特在事發當時，正手持自拍棒在現場，緩慢地隨著人流前進。不一會兒，人潮越來越多，現場的男男女女全都擠成一團，前方失去重心的人大喊「後退」、「別再推了」，卻無濟於事，越來越多人堆疊在一起，失去意識的人也越來越多，眾人表情與身體痛苦扭曲，慘叫與悲鳴不斷迴盪巷內。

從現場畫面可見，事發時站在貝吉特隔壁的女孩，剛開始受到推擠時一直在尖叫，但隨著被擠壓的時間越來越長，她的臉色越發蒼白，嚎叫聲也漸漸弱了下來、掙扎幅度越來越小。雖然貝吉特發現女孩無空間喘息時，已盡量往對方反方向躲去，盡量讓出位子，但仰頭吐舌的女孩最終還是嚥下了最後一口氣。

▲南韓直播主逃出生天後含淚還原現場狀況。（圖／翻攝自嗶哩嗶哩）

感受到女孩在自己身旁斷了氣的貝吉特，完全不敢往隔壁望去，所幸他在「隨波逐流」的過程中，發現路邊商店有一個欄杆，於是他迅速往上爬，並躲到小陽台裡才得以逃生。雖然小陽台當時也擠滿了人，但逃出生天的貝吉特希望能救出更多人，於是他拼命往下方人潮伸手，希望能將人拉上來。

貝吉特身邊的男子見狀立刻勸阻，「不要再拉人了，這裡也滿了」，不過他卻苦苦哀求，「一個，再一個就好」。貝吉特獲救逃離人群後，在回家的過程中含淚直播，道出自己劫後餘生的心情。他形容，自己在人群中看著身旁的人慢慢死去，倒在地上的人還用手抓他的褲腳，「我平時（膽子比較大），但被抓住的當下，我也很害怕」。

貝吉特救人的畫面在網上曝光後，瞬間吸引了不少人的注意，網友們將他稱為「義士」，感謝他在逃難後不忘伸手救人，但也有人認為貝吉特在影片中語無倫次的樣子很有可能已受到創傷，提醒他「一定要記得去看醫生，照顧好自己的身心」。