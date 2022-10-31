踩踏事故「保命7關鍵」　網紅揭1動作護胸腔：保持空間呼吸

▲梨泰院發生踩踏事件。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

梨泰院29日推擠踩踏事件造成154人死亡、149人輕重傷，而網路上就有不少人討論到，如果發生類似情況，應該如何自救？對此，網紅「鬼才阿水」也整理出7大求生關鍵，「只希望韓國傷者能夠早日康復，世界各國都不要再發生如此憾事。」

鬼才阿水在專欄上貼文表示，從現場流出的照片可見，當一群人都跌倒並壓在其他人身上，即便警消到場想要把人拉出也很困難，「當大批民眾無法移動疏散時，意外事故就造成了。」事實上，踩踏事故不只是有人被踩踏而死，更多是因為人潮過多、擠壓到肺部，導致無法正常呼吸的壓迫性窒息。

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鬼才阿水表示，當人潮無法趕緊疏散，早有很多人錯過黃金搶救時間，因此他就整理出7點，「如果身處人潮快速湧進的現場，我們該如何保護自己安全？」

一、側身移動

一旦有大批人同時間湧入，身在隊伍中是無法控制自己去向的，甚至可以說是「被隊伍推著前進的」。因此鬼才阿水就說，「這時候側身移動可以有效緩解動能與壓力，也讓自己更有機會快速脫離隊伍」。

二、隨波逐流

鬼才阿水說，當人潮很多的時候，要跟著動能方向走，不要逆勢而行，否則就更容易跌倒。

三、遠離障礙物

鬼才阿水說，在移動的過程中，要特別注意並避開所有障礙物，否則不只容易在移動過程中跌倒，當後方人員繼續湧入時，也可能被壓得動彈不得，且要是後方再持續推進，自己又被擠壓在牆壁上時，就會完全無法呼吸。

四、保持冷靜

鬼才阿水表示，人在陷入恐懼時，可能會尖叫、失去冷靜，但這反而更容易讓自己暴露於危險中。

五、手臂放在胸前

除了保持冷靜之外，也要想辦法持續呼吸，鬼才阿水建議大家可以將手臂放在胸前，好讓胸腔有足夠的呼吸空間，也能有保護自己的緩衝區。

六、移動謹慎，跌倒不要躺平

鬼才阿水提到，移動的時候，雙腳不要離地，要壓低重心、用滑步的方式前進，比較能避免摔倒或被絆倒。倘若真的不慎被推擠而跌倒，不要直接躺著，應該要「跪著且雙膝蓋外開，雙手環保頸椎，手肘放在膝蓋上，這樣可以讓自己呈現三角形姿勢」，不只能讓自己不容易被推倒，還讓胸腔保持呼吸空間。

七、透過高處離開

鬼才阿水也說，如果身旁有穩固的空間可以攀爬、向上移動，也可以有效避免受到後續擠壓。

鬼才阿水最後強調，網路上有很多人都在謾罵甚至攻擊現場的參與者，但這幾年大家待在家都悶壞了，想參加活動真的很正常，所以沒必要去檢討受害者，重點應該是如何防範、逃生，「只希望韓國傷者能夠早日康復，世界各國都不要再發生如此憾事。」

本文經鬼才阿水授權引用

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