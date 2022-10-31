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ET民調／18歲公民權修憲案　四成三民眾會投同意　最關心年輕人政黨出爐

政治中心／綜合報導

11月26日的九合一大選進入倒數階段，除了各縣市首長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村長和里長遴選之外，另也有「18歲公民權（18歲可以投票）修憲案」複決公投要同時舉行；此外，在選舉期間「抗中保台」、「台灣主權」議題沸沸揚揚，為了解民眾對於「18歲公民權（18歲可以投票）修憲案」及台灣主權議題的看法，《ETtoday民調雲》於10月21日至23日，針對台閩地區22縣市20歲以上的民眾進行「公民權修憲議題調查」，回收有效樣本數1,507份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.52%。

根據調查結果顯示，「18歲公民權（18歲可以投票）修憲案」有超過六成民眾（62.5%）表示一定會去投票、21.4%表示可能會投、6.6%可能不會投、4.2%一定不會投。然而參照歷次全國性公投的實際投票率均未超過六成，且因距離投票日還有一段時間，後續變化有待觀察。

另就投票意向來看，53.8%民眾表示會投下「同意票」，33.5%則會投「不同意票」，另有12.6%未明確表態。若針對一定會去投票者，其中69.5%表示會投同意票，有效支持度換算推估約為43.4%(一定會投比例62.5%X同意票比例69.5%)。但因投票進入倒數階段，在各陣營積極動員下，甚或新聞事件的發生，皆可能影響民眾投票意願及最終投票結果，後續變化仍有待觀察。

在最認真推動「18歲公民權（18歲可以投票）修憲案」的政黨方面，超過四成（42.7%）民眾認為民進黨最認真推動且比例大幅高於其它政黨（包括：國民黨6.2%、台灣民眾黨2.5%、基進黨1.9%及時代力量1.6%）。

以最關心年輕人的政黨來說，民進黨被認為是最關心年輕人的政黨（24.8%），國民黨（12.2%）位居第二，其次依序為民眾黨（10.6%）、時代力量（5.5%）、基進黨（5.0%），值得注意的是，前兩名的民進黨與國民黨比例相距相當懸殊，差距達一倍以上。

針對「抗中保台（抵抗中國，保護台灣）」議題，54.0%民眾支持抗中保台（非常支持42.3%、有點支持11.7%），但另有28.4%表示反對（非常不支持18.6%、有點不支持9.8%）。

同時，亦針對縣市長參選人是否應公開表態對「抗中保台（抵抗中國，保護台灣）」的立場進行調查，結果顯示，有將近五成（49.6%）認為參選人應該表態（非常應該37.4%、有點應該12.2%）；然而，也有26.3%認為不應該（非常不應該18.0%、有點不應該8.3%）。

最後，在最能夠維護台灣主權的政黨方面，有三成左右（30.8%）民眾認為民進黨最能維護台灣的主權，其次分別為國民黨（21.0%）、民眾黨（5.3%）、基進黨（2.1%）、時代力量（1.1%）。

【調查結果】
「18歲公民權（18歲可以投票）修憲案」，43.4%民眾一定會去投同意票
針對「18歲公民權（18歲可以投票）修憲案」投票意願與意向進行調查。調查結果顯示，超過六成民眾（62.5%）表示一定會去投票、21.4%表示可能會投、6.6%可能不會投、4.2%一定不會投。然而參照歷次全國性公投的實際投票率均未超過六成，且因距離投票日還有一段時間，後續變化仍有待觀察。

▲▼公民權,修憲,18歲公民投票權,抗中保台,台灣,主權,民調。（圖／資料照）

此外，就投票意向來看，53.8%民眾表示會投下「同意票」，33.5%則會投「不同意票」，另有12.6%未明確表態（不瞭解3.9%、無明確意見7.9%、拒答0.7%、其它0.1%）。

▲▼公民權,修憲,18歲公民投票權,抗中保台,台灣,主權,民調。（圖／資料照）

若針對一定會去投票者，其中69.5%表示會投同意票，有效支持度換算推估約為43.4%(一定會投62.5%X同意票69.5%)。但因投票進入倒數階段，在各陣營積極動員與輔選下，甚或新聞事件的發生，皆可能影響民眾投票意願及最終投票結果，後續變化仍有待觀察。

▲▼ 民調／18歲公民權修憲案　四成三民眾會投同意　最關心年輕人政黨出爐 。（圖／民調雲）

相對多數民眾認為民進黨最認真推動公民權修憲案及最關心年輕人
進一步針對最認真推動「18歲公民權（18歲可以投票）修憲案」的政黨詢問，超過四成（42.7%）民眾認為民進黨最認真推動且比例大幅高於其它政黨（包括：國民黨6.2%、台灣民眾黨2.5%、基進黨1.9%及時代力量1.6%），另有23.1%表示不了解、18.1%無明確意見、3.6%拒答、0.4%回答其他。

▲▼公民權,修憲,18歲公民投票權,抗中保台,台灣,主權,民調。（圖／資料照）

就以最關心年輕人的政黨而論，調查結果顯示，民進黨被認為是最關心年輕人的政黨（24.8%），國民黨（12.2%）位居第二，其次依序為民眾黨（10.6%）、時代力量（5.5%）、基進黨（5.0%），值得注意的是，前兩名的民進黨與國民黨比例相距相當懸殊，差距達一倍以上。

▲▼ 民調／18歲公民權修憲案　四成三民眾會投同意　最關心年輕人政黨出爐 。（圖／民調雲）

過半民眾挺「抗中保台」且超過三成認為縣市長候選人應公開表態對「抗中保台」的立場
針對九合一大選期間相當熱門的「抗中保台（抵抗中國，保護台灣）」議題詢問，54.0%民眾支持抗中保台（非常支持42.3%、有點支持11.7%），但另有28.4%表示反對（非常不支持18.6%、有點不支持9.8%）。

▲▼公民權,修憲,18歲公民投票權,抗中保台,台灣,主權,民調。（圖／資料照）

本次亦針對縣市長參選人是否應公開表態對「抗中保台（抵抗中國，保護台灣）」的立場進行調查，結果顯示，有將近五成（49.6%）認為參選人應該表態（非常應該37.4%、有點應該12.2%）；然而，26.3%認為不應該（非常不應該18.0%、有點不應該8.3%），另有不瞭解5.0%、無明確意見16.5%、拒答1.7%、其他1.0%。

▲▼公民權,修憲,18歲公民投票權,抗中保台,台灣,主權,民調。（圖／資料照）

相對多數民眾認為民進黨最能維護台灣的主權
最後，在最能夠維護台灣主權的政黨方面，有三成左右（30.8%）民眾認為民進黨最能維護台灣的主權，其次為國民黨（21.0%）、民眾黨（5.3%）、基進黨（2.1%）、時代力量（1.1%）；但亦有24.3%的民眾目前無明確的意見。

▲▼ 民調／18歲公民權修憲案　四成三民眾會投同意　最關心年輕人政黨出爐 。（圖／民調雲）

【調查說明】
本次民調由《ETtoday民調雲》負責樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年10月21日至10月23日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,507份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.52%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部人口統計資料（111年9月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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