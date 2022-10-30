5300駕駛請注意！奈格颱風影響　蘇花路廊不排除預警性封閉

▲受奈格颱風外圍環流及東北季風共伴效應作用影響，蘇花路廊恐預警性封路。（示意圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

5300輛車主請注意！受奈格颱風外圍環流及東北季風共伴效應作用影響，蘇花路廊致災風險潛勢昇高，公路總局表示，必要時，不排除針對蘇花路廊，實施預警性封路，。又今（30）日適逢假日，截至上午10時已北返車輛為805輛，預估今日北返車輛尚約5300輛，呼籲用路人提前北返，夜間請盡量避免進入山區道路，後續如確有封路必要，將於封路前儘早公布訊息。

公路總局表示，依中央氣象局預報，受奈格颱風外圍環流及東北季風共伴效應作用影響，宜蘭、花蓮山區有超大豪雨發生機率，公路總局第四區養護工程處南澳工務今(30)日已預先在蘇花路廊沿線進駐搶災機具及警戒人員，今日入夜後至11月1日共伴效應將有明顯雨勢，並可能有強降雨發生，考量近期蘇花山區道路持續降雨，邊坡土壤已飽含水量，致災風險潛勢昇高，必要時，不排除針對蘇花路廊實施預警性道路封閉，今天適逢假日，截至上午10時已北返車輛為805輛，預估今日北返車輛尚約5300輛，呼籲用路人提前北返，夜間請盡量避免進入山區道路，後續如確有封路必要，將於封路前儘早公布訊息。

公路總局籲請用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，公路總局敬祝大家行車平安！