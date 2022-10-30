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梨泰院死亡數女＞男！胸腔醫：與女性「呼吸方式」有關

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠。（圖／路透）

▲梨泰院慘案至少造成151人死亡，且以年輕女性居多。（圖／路透）

記者楊晏琳／綜合報導

南韓首爾梨泰院踩踏事件至少造成151人死亡，其中54男97女，女性死者幾乎是男性的兩倍。醫師說明，會造成此情況，與女性較常依賴「胸式呼吸」有關。

梨泰院爆發重大推擠慘案，死亡人數持續攀升。胸腔重症醫師蘇一峰分析，主要是大量人擠在一起，被擠的人因擁擠壓迫而無法正常呼吸，「短時間還不會有問題，時間一久就缺氧昏迷倒下。」身體在被用力壓擠的狀況下，也會造成身體血流不順，使循環障礙加速昏迷。

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女性死亡人數高於男性，則與呼吸運作方式有關。蘇一峰指出，肺部無法主動膨脹呼吸，靠的是空間變大、被動去呼吸，平常吸氣時，肋骨相關肌肉會收縮，使肋骨往前、往上提高，是所謂的「胸式呼吸」；但人體橫膈膜也會往下壓，此時腹部會頂出來，也就是的「腹式呼吸。」

蘇一峰提到，過去研究顯示，女性依賴胸式呼吸比較多，練武與運動員則努力鍛鍊腹式呼吸。「人被壓迫的時候，胸式呼吸幾乎無法運行，只能依靠腹式呼吸，當然，若壓迫的很嚴重，連腹式呼吸也無法進行。」之後便會處於缺氧狀態、窒息而亡。

此外，有韓國媒體報導消防隊長記者會報告「手抖止不住」是因為害怕，蘇一峰認為，更可能是因一直拉人、救人及CPR，肌肉過勞導致手抖，「很多醫護CPR時都有這樣的經驗。」

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