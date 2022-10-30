新北耶誕城、跨年也擠爆！醫勸「至少做好2事」：把梨泰院當借鏡

▲南韓首爾梨泰院29日發生推擠踩踏事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱祖儀／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日爆發踩踏事故，造成超過200人死傷，事件發生後引發國際關注。對此，胸腔外科主治醫師杜承哲表示，此事是2014年世越號後，南韓最嚴重的公共安全意外，如果想要改變這個悲劇結果，至少要先做到2件事，不只是在台灣，「希望都能以世界上所有大型公安意外作為借鏡」。

杜承哲在臉書發文表示，很多人看到這次梨泰院事故，都不了解踩踏意外為什麼會造成死亡，其實是因為在大批人群發生推擠移動，會承受到的衝擊力可能是多達5至10人的體重，一旦發生跌倒，後續就是不停被踐踏或壓迫，等同於大量的重量壓砸傷，「在高往低處的踩踏，小腿骨、肋骨可能被踩骨折，頭部也可能受傷」，高處往低處的踩踏也造成此事故人體不斷被堆疊，警方在現場看到最多竟有六層，在最底部的一兩層傷患完全無法呼吸。

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▲梨泰院事故造成上百人身亡。（圖／路透）

杜承哲表示，每一次的大規模工安意外，造成大量傷患，雖然政府都會緊急調派140輛以上的救護車，但對於分秒必爭的心肺腦復甦術（CPCR）而言，大多數救護員抵達時，患者已經死亡，如果想要改變這個悲劇結果有2大關鍵。

1.預防事件發生

包含人流控制、動線規劃、急救資源配置、疏散路線安排等

2.增加bystander CPCR（旁觀者CPCR）的參與度和成功率

本次事件有看到很多民眾參與CPCR，也許原本死亡人數會更多。

杜承哲指出，回到台灣，無論是過去的八仙塵爆，或是行之有年的新北耶誕城，大巨蛋即將舉行的大型活動等，「希望都能以世界上所有大型公安意外作為借鏡，尋找可能疏漏的地方，提早預防」。他也提到，不管是誰主辦活動，只希望能負起責任注意民眾安全就好。

▼杜承哲呼籲，台灣大型活動應以此次事件作為借鏡。（圖／新北觀光局提供）