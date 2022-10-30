梨泰院增至153死！包括20名外國人　2014年世越號沉船以來最慘

▲南韓首爾梨泰院29日爆發推擠踩踏事件。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓首爾梨泰院29日發生大規模推擠踩踏事件，官方30日下午4時30分更新死傷統計，死亡人數增至153人，包括20名外籍人士。這是2014年發生世越號沉船事故304人遇難後，南韓死傷規模最大的意外。

已知在153名罹難者中，有141人完成身分確認。

▲梨泰院踩踏事故發生在一條下坡巷弄，寬度約4公尺。（圖／達志影像／美聯社）

消防部門稍早公布外籍死者人數增至22人，包括4名中國人、4名伊朗人、3名俄羅斯人，美國、法國、澳洲、越南、烏茲別克、挪威、哈薩克、斯里蘭卡、泰國、奧地利各1人，還有1人國籍尚未確認。不過南韓內政部表示，外籍死者人數為20人。當局目前尚未對兩邊統計相異的狀況做出說明。

另外，南韓國防部官員30日也表示，這起事件造成3名軍人死亡、4人受傷，4名傷者正在軍醫院及民間醫院接受治療，但並未透露進一步詳細資訊。此人說明，軍方已指示約150名士兵進入待命狀態，以便在需要時刻提供援助。

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