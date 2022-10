記者蔡儀潔/綜合報導

南韓梨泰院29日晚發生嚴重「人踩人」事故,死亡人數上升至151人震驚全球。不過,英國《獨立報》(The Independent)在推特帳號發布消息時,卻誤指事件發生在香港,引來不少香港網友不滿。

▲英國《獨立報》推特發文出錯。(圖/翻攝自推特)

《獨立報》29日在官方推特發出重大快訊稱,在香港萬聖節發生民眾踩踏致死事件。貼文評論區湧入不少回應,「首爾,不是香港」、「首爾和香港不是一個地方」、「你需要在標題改掉『香港』」、「這不是重大快訊,而是差勁的新聞(This is not breaking news. This is just broken news)」。

▲蘭桂坊踩踏事件現場。(圖/香港電台)

另外,有網友指出,編輯可能誤當是1993年的蘭桂坊慘劇,提醒要更正及道歉。不過,帖文發出逾12小時後仍未更正。據悉,香港蘭桂坊1993年1月1日也爆發嚴重人群踩踏事故,釀成21死、63傷,警方此後多在大型慶祝活動時實施人流管制。

►►香港蘭桂坊29年前爆人踩人慘劇!200人被困「人牆」 釀21死63傷