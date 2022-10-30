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大陸 大陸焦點 特派現場

上海外灘8年前跨年慘劇！100萬人湧入踩死36人　包括1台灣女性

記者蔡儀潔／綜合報導

梨泰院人踩人慘劇增至151人死亡、82人受傷，上海外灘2014年亦發生跨年夜踩踏事件，釀成36死、49傷，遇難者年齡最小者僅12歲，死者包括一名台灣人。

▲▼上海外灘2014踩踏。（圖／翻攝自上海電視台）

▲2014年跨年夜上海外灘湧入大批人潮。（圖／翻攝自上海電視台）

外灘踩踏事件發生於2014年12月31日晚間11時23分至33分，外灘地區人流量超過100萬人。事故調查報告指出，，在陳毅廣場至觀景台3-4公尺的台階處，人流不斷對衝在階梯中間形成僵持，繼而形成「浪湧」；23時35分，僵持人流向下的壓力陡增，造成階梯底部有人失衡跌倒，繼而引發多人摔倒、疊壓，致使擁擠踩踏事件發生。

▲▼上海外灘2014踩踏。（圖／翻攝自上海電視台）

▲事發畫面。（圖／翻攝自上海電視台）

親身經歷的人講述，事發現場的人流量非常大，人們擁擠在一起，難以脫身，隨後便發現有女生暈倒並出現多人推搡，甚至互相踩踏。晚間11時40分許，站在台階牆上的人們一起呼喊「往後退」。平台上的人們意識到了事故的發生後，下流趨勢逐漸停止。

醫院門外擠滿了大量的傷亡者的親友，現場有大量警方維持社會秩序。家屬痛哭流涕，要求進入搶救區域尋找家人。醫護人員表示，護士們忙得不可開交。事後，海協會通報，有1名台灣女性遇難。海基會表示，已聯繫並協助家屬赴中國大陸處理善後事宜。

事故後，遇難者家屬將獲撫慰金80萬元（人民幣）。上海市政府指出，由於對群眾性活動預防準備不足、現場管理不力、應對處置不當而引發踩踏事故，並定性為重大傷亡和嚴重後果的公共安全責任事件。

調查報告建議，對包括黃浦區區委書記周偉、黃浦區區長彭崧在內的11名黨政幹部進行處分，並對部分官員當晚在事發現場附近公款吃喝事件一併處理，亦取消跨年煙火燈光秀等。

另外，上海1987年亦爆發嚴重踩踏事故，造成66人死亡、20多人受傷，而當時持續數小時的大霧，被視為慘劇的誘因。據早前報導，1987年12月10日清晨，上海黃浦江上面大霧瀰漫，江面能見度僅為30公尺，所有輪渡站都依例停航。由於濃霧發生時，正值上班高峰時刻，在輪渡停航的幾個小時以內，陸家嘴輪渡站聚集著要前往浦西的普通乘客、農民、自行車輛等。

事故發生在9時10分左右，當時第二班輪渡準備開航，碼頭上的乘客由於已經快要遲到，所以顯得較為急躁，大量行人與自行車湧向擺渡船。突然，其中一個中年男子連同自行車一同被前呼後擁的人群擠倒。

由於當時秩序混亂，加之人流速度較快，結果導致接二連三的乘客倒地，當時人群已經無法控制，結果導致慘劇在5分鐘時間內釀成。推行自行車的人由於平衡難以掌握，結果成為倒地最多的人群，而自行車的倒地導致更多的車輛和行人倒地。

最終，此次踩踏事故造成66人死亡、超過20人受傷。在救難過程中，有10多名民警受傷，其中航運公安局收審所所長曹寶根不幸犧牲。

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