救護車衝梨泰院！冷血青年「擋道」嗨舞　警驅離反被轟：那去哪喝酒

▲梨泰院29日萬聖節踩踏事件已造成151死、82傷。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

南韓梨泰院29日的萬聖節活動爆出史上最嚴重踩踏傷亡事件,導致至少151人死亡、82人受傷。網上最近流出影片,顯示有不少人在慘案爆發後,在警消與醫護人員忙著救人時,圍在救護車旁照樣狂歡跳舞,甚至還有年輕人在警方要求他們撤離時,不滿地大喊「那我們要去哪喝酒」,氣得網友們大罵「慘無人性」。

綜合外媒報導,在梨泰院萬聖節活動爆出人踩人慘劇後,有大量遺體和傷者被安置在路邊,急救人員也忙著就地為患者搶救,不過由於當時仍有許多民眾留在現場未離開,因此場面十分混亂。為了將現場留給醫護急救,同時也避免更嚴重的事故發生,警方立即中止了萬聖節活動,並疏散在場民眾,不料卻被眾人無視。

警方當時利用「大聲公」與哨子等要求人們離開,同時還不斷宣導,「請大家立刻解散,這樣才能對我們有所幫助,請趕快回家」,但附近民眾卻對警方的管制表示不滿,大喊「為什麼要我們從酒吧離開?這樣我們去哪喝酒?」,堅持留在原地看熱鬧和慶祝,洶湧的人潮甚至還擋住了一輛要前往事故現場的救護車。

despite all the dead, they're still partying. i don't want to say rude words, but this is inhumane. isn't it better to have a chance to save a life by helping someone rather than picking up the phone and filming? disgusting.#Itaewon pic.twitter.com/OuU5t3b9eh