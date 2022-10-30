救護車衝梨泰院！冷血青年「擋道」嗨舞　警驅離反被轟：那去哪喝酒

▲梨泰院29日萬聖節踩踏事件已造成151死、82傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓梨泰院29日的萬聖節活動爆出史上最嚴重踩踏傷亡事件，導致至少151人死亡、82人受傷。網上最近流出影片，顯示有不少人在慘案爆發後，在警消與醫護人員忙著救人時，圍在救護車旁照樣狂歡跳舞，甚至還有年輕人在警方要求他們撤離時，不滿地大喊「那我們要去哪喝酒」，氣得網友們大罵「慘無人性」。

소방당국은 밤 11시19분 핼러윈데이 축제 중단을 요청했습니다. 하지만 사고 현장 인근 골목 곳곳에는 코스튬을 한 인파들이 사진을 찍으며 축제를 즐기기 바빴고, 사고 현장으로 이동하던 응급차가 몰려든 인파에 가로막히기도 했습니다.



악몽으로 얼룩진 토요일 밤https://t.co/4JefkUmzxd — 한겨레 (@hanitweet) October 29, 2022

綜合外媒報導，在梨泰院萬聖節活動爆出人踩人慘劇後，有大量遺體和傷者被安置在路邊，急救人員也忙著就地為患者搶救，不過由於當時仍有許多民眾留在現場未離開，因此場面十分混亂。為了將現場留給醫護急救，同時也避免更嚴重的事故發生，警方立即中止了萬聖節活動，並疏散在場民眾，不料卻被眾人無視。

警方當時利用「大聲公」與哨子等要求人們離開，同時還不斷宣導，「請大家立刻解散，這樣才能對我們有所幫助，請趕快回家」，但附近民眾卻對警方的管制表示不滿，大喊「為什麼要我們從酒吧離開？這樣我們去哪喝酒？」，堅持留在原地看熱鬧和慶祝，洶湧的人潮甚至還擋住了一輛要前往事故現場的救護車。

despite all the dead, they're still partying. i don't want to say rude words, but this is inhumane. isn't it better to have a chance to save a life by helping someone rather than picking up the phone and filming? disgusting.#Itaewon pic.twitter.com/OuU5t3b9eh — Aiwui. (@killmeboii) October 29, 2022

從現場畫面可見，當時也有一名警察大喊，「拜託幫幫忙，有人快死了，麻煩大家退後、退後」，可是附近的年輕人卻不顧警消要淨空現場，居然還圍在旁邊高舉手機拍照錄影，甚至還有人在成排的救護車前跳舞嗨唱「Sex on the beach」，或是拿起泡泡機玩樂，冷眼旁觀現場發生的慘案。

畫面在網上曝光後，激怒了不少網友，紛紛在網上大罵，「他們是瘋了嗎？」、「噁心到無法形容」、「這已經不只是喝茫了吧？根本是慘無人性」、「我真的不願意承認我和這些瘋子活在同一個國家」、「丟臉丟到國外了」。