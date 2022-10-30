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在台灣最擠的經驗　PTT回憶「20年前台北跨年」：腳踩在人身上

記者施怡妏／綜合報導

南韓梨泰院在萬聖節前夕爆發慘案，至少造成151人死亡，82人受傷，事件震驚全球，就有網友表示，看了新聞報導，以及網路上的照片、影片之後感到很害怕，也好奇問問大家，在台灣經歷過最擠的地方是哪裡？貼文一出，不少網友提到20年前的台北市跨年晚會。

▲▼網友上傳梨泰院盛況，5小時後爆發踩踏慘況。（圖／翻攝推特）

▲梨泰院爆發大規模踩踏事件。（圖／翻攝推特）

原PO在PTT發文「在台灣經歷過最擠的地方是在哪裡？」看到韓國梨泰院的新聞很害怕，「 那麼小地方擠那麼多人」，整條大街被擠得水洩不通、寸步難行，甚至還有一整排失去意識民眾躺在地上，現場宛如人間煉獄，「在台灣，你各位，經歷過最擠的地方在哪裡？」

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▲▼2022台北101跨年煙火秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲不少網友都提到101跨年晚會。（示意圖／記者湯興漢攝）

貼文曝光後，網友紛紛提到北市的跨年晚會，「跨民國100年的市政府和早上總統府升旗」、「20年前跨年台北市政府附近就是這樣」、「101跨年阿，光是散場就要散好久」、「以前的北市跨年搖滾區，經驗很類似」、「第一次台北跨年擠到腳離地後就再也不去」、「第一次台北101放煙火的時候。捷運完全進不去」、「2000年跨年捷運站，超扯，還好有常識知道要關電扶梯」。

有網友回憶當時的狀況，「20多年前跨年剛舉辦，搖滾區沒人潮管制時，大咖歌手一出來，一堆人狂擠到前面，散場時屁孩故意推擠人，擠到無法呼吸，腳踩不到地上，會踩踏到別人身上，從此之後不再去跨年演唱會」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲跨年演唱會的人潮讓不少人印象深刻。（圖／翻攝自PTT）

另外也有網友提到，「小時候去三峽看過一次殺豬公，那次真的是每個人都貼著，只能跟人流移動」、「逢甲夜市校門那段，一直往前推，真的完全動彈不得又一直被擠」、「很久以前的士林夜市」、「大學時在高雄跨年晚會，散場被人群擠往牆邊，只好翻牆」、「大稻程煙火」。

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