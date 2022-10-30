警衝梨泰院「有人快死了，請後退」救護車停整排！年輕人反應超扯

記者施怡妏／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日晚間舉辦萬聖節活動，至少造成151人死亡，82人受傷，猶如人間煉獄的影片及照片瘋傳，大批救護人員到場急忙搶救，將患者送醫，就有網友上傳一段影片，只聽到警察大喊「有人快死了請後退」，但是卻沒有人理會，甚至還有人在救護車前跳舞，不少網友傻眼直呼「太扯」。

YouTube頻道「瑞士kit姐 Asia Swiss kitjie」貼出影片，現場有警察大喊「請幫忙，人們快死了，請大家退後」，但是年輕人卻只是嬉笑，不知大禍臨頭，對現場發生的事情豪不在乎。

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另外，還有網友在PTT發文，年輕人在救護車前跳舞嗨唱「Sex on the beach」，甚至還有一堆人堵在巷口看熱鬧，「為什麼死這麼多人還可以繼續嗨？」看到這麼多台救護車，難道都沒有發覺不對勁，「看到這個真的很扯」。

另外，也有網友表示，「韓國消防員在救人旁邊一堆人圍觀是什麼意思」，遇到這種情況應該要完全淨空，也應該空出道路讓救護人員可以行動，但卻有一群人圍在旁邊看熱鬧，「一堆人被擠壓慘叫是有什麼好看的，請問韓國路人到底在衝X小？」

▲大量警消到場救援，現場滿地遺體。（圖／達志影像／美聯社）

對此，網友搖頭嘆，「看熱鬧是人性啦，反正壓在那裡的不是我這樣」、「可能搞不清楚狀況吧」、「不知道死人了吧，可能以為幾個受傷而已」、「純粹喝茫或搞不清楚狀況」、「拍照正常，但一堆閒雜路人待在CPR區就不正常」、「警察應該要把後面整條夜店街疏散，花一個多小時才清完實在久的有點離譜」。

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